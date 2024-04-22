«Його дружина та син загинули в Одесі»: ЗМІ назвали чоловіка, який міг вплинути на зміну позиції Майка Джонсона

Палата представників рішуче схвалила виділення допомоги Україні після того, як спікер Майк Джонсон мобілізував двопартійну підтримку. Офіційно невідомо, як так сталося, що спікер Палати представників, лояльний до Трампа, розчистив шлях для допомоги Україні. Однак, ймовірно, внутрішній і глобальний тиск на республіканця став настільки великим, що він не побачив іншого виходу для порятунку свого офісу і своєї репутації. Задля цього він навіть погодився на те, що демократи підтримають його у разі неминучого позбавлення повноважень розлюченими Трампом та республіканцями з його власної партії. В останні місяці цього виборчого року він буде фактичним речником двопартійної коаліції демократів і республіканців, пише t-online.

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У Вашингтоні розповідають ще одну історію про те, чому архиконсервативний євангеліст Майк Джонсон нарешті «зрушив з місця» в українському питанні. Вона походить від Романа Шеремети, американсько-українського професора економіки, який також працює в неурядовій організації «Українсько-американський дім». Він повідомив, що кілька днів тому до Вашингтона приїхала велика група українських представників, які також зустрілися з Майком Джонсоном. Їхня мета: заснувати в столиці США таку ж успішну лобістську організацію.

До складу української делегації входив чоловік на ім'я Сергій Гайдаржи. Його дружина Анна і чотиримісячний син Тимофій були вбиті під час російської атаки на Одесу 2 березня цього року. Як і Майк Джонсон, Сергій Гайдаржи також є євангельським християнином. Залишається тільки здогадуватися, але ця особиста зустріч з побратимом-християнином могла, принаймні, вплинути на Майка Джонсона.

Тривала блокада проти підтримки України на даний момент прорвана. Цей прорив показує, що політична динаміка у Вашингтоні може раптово змінитися, незважаючи на весь скептицизм. Однак політичний маятник у будь-який момент може хитнутися в інший бік. Якщо Дональд Трамп восени переможе Джо Байдена, світ раптом знову стане виглядати зовсім по-іншому, йдеться у публікації.

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На майбутньому ювілейному саміті НАТО в столиці США в липні цього року вже є набагато більше приводів для святкування, ніж очікувалося, завдяки голосуванню у Вашингтоні. Україна ще не стане членом Альянсу. Проте, країна і її триваючий спільно гарантований опір, швидше за все, будуть в центрі святкування 75-ї річниці Альянсу, констатують автори статті.

Раніше «ФАКТИ» викладали думку Бориса Джонсона: «Якщо Україна паде, це буде катастрофічний момент в історії та приниження для Заходу».

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