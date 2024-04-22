«В мене з ним дуже сильний зв’язок»: Злата Огнєвіч розповіла про головного чоловіка свого життя

Українська співачка Злата Огнєвіч, яку нещодавно запідозрили у вагітності, розповіла про головного чоловіка свого життя. Ним вона називає свого батька, який є лікарем-хірургом і зараз рятує життя захисників. Про це артистка розповіла у новому випуску «Пісні мого життя» і пояснила, чому композицію співачки Вітні Хьюстон «I will always love you» пов’язує з татом.

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Злата зізналася, що на початку повномасштабного вторгнення хотіла вивезти батьків у безпечніше місце. Проте батько виступив категорично проти й прийняв рішення бути корисним своїй країні.

«Він у мене лікар і врятував дуже багато людських життів. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я хотіла відвести його з мамою у безпечне місце, але тато сказав, що він нікуди не буде їхати зі свого дому. Зараз він знаходиться у Харківській області, працює і допомагає нашим хлопцям, яких привозять з фронту», — розповіла Злата.

За її словами, вони зараз бачаться рідко. І від того помітні суттєві зміни. Злата каже, що її батько за цей час суттєво змінився. Але вона пишається ним.

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«Через пів року, коли батько приїхав зі шпиталя, я його не впізнала. Це була зовсім інша людина. Його очі були сумні, він провів дуже багато операцій і ампутацій. Він для мене приклад, адже йому більше 65 років, він вже міг би бути на пенсії, відпочивати, але обрав інший шлях і допомагає пораненим. В мене з батьком дуже сильний зв’язок, і з роками він став ще сильнішим», — зазначила Злата.

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Співачці періодично приписують романи з відомими чоловіками. Нещодавно Злата розповіла, як насправді спілкується з фіналістом «Холостяка».

Також артистка розкрила секрет своєї стрункості та показала свій ідеальний сніданок.

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Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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