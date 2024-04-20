Зовсім не вагітна: Злата Огнєвіч довела, що чутки про її «цікавий стан» — всього лише вигадки

Відома співачка Злата Огнєвіч, яка любить проводити з користю час на кухні, вирішила задіяти своє хобі для того, щоб переконати шанувальників у тому, що вона не чекає народження первістка.

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Справа в тому, що нещодавно на фан-сторінці виконавиці опублікували відео, де в неї видніється чималий округлий животик. Тоді думки користувачів розділилися. Одні переконані, що Злата — вагітна, а інші зазначають, що то просто був невдалий концертний костюм.

Тому Злата вирішила переконати шанувальників у протилежному — що вона не вагітна. Але якби вона почала все заперечувати — «ні, я не в цікавому положенні» — то з'явились би нові підозри.

Злата вирішила йти іншим шляхом: спочатку вона у своєму Instagram опублікувала кадри, де вона демонструє свою струнку статуру. Зокрема, співачка постала в червоній обтислій сукні, яка вдало підкреслила її бюст, а також животик. На кадрах, опублікованих співачкою, не схоже, що вона при надії та чекає на народження первістка.

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А сьогодні вранці артистка опублікувала у соціальній мережі «рецепт» як готувати смачний смузі. Але насправді ніякого рецепту не було, про що написали фоловери.

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Пояснення — в тому, що Злата пропонує добавляти в смузі біле сухе вино. Але ж яка розумна жінка буде на перших тижнях вагітності так ризикувати здоров'ям майбутньої дитини? Тому, скоріш за все, це був ще один доказ справжнього стану співачки.

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Нагадаємо, що на початку квітня новиною про очікуване поповнення в родині порадувала українська телеведуча Іванна Онуфрійчук.

Фото instagram.com/zlata.ognevich/

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