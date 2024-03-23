Злата Огневіч показала свій ідеальний сніданок: ось чому вона така тендітна (відео)

Схуднення — тенденція, яка впливає на думки не тільки багатьох «простих» українок, але й багатьох знаменитостей, в тому числі і красунь з відомого сімейства Кардаш'ян.

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А вони знають, звідкіля «вітер дме»! Адже колись члени найпопулярнішої голлівудської сім'ї Кардаш'ян змогли звернути увагу багатьох дівчат на те, що пишні форми — це дуже красиво. І довгий час шанувальниці голлівудського клану прагнули мати такі ж груди та попу, як у Кім (а ноги, зрозуміло, як у Кендал). Але раптово селебриті взяли курс на стрункість.

І дуже різко Кім, Хлої та Кайлі постали перед мільйоном шанувальниць екстремально стрункими.

Свій внесок у розповідь про те, як краще схуднути, вирішила зробити і наша, українська красуня Злата Огнєвіч.

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Судячи з посту у соціальній мережі, секрет її стрункості — у їжі, яку вона споживає.

Так, на сніданок Злата готує шакшуку, але особливу: до її складу входять цибуля, солодкий перець, помідори, яйця і увага — часник!

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Процес приготування чудо-шакшуки співачка показала на відео.

«Вуаля! Шакшука готова», — підписала пост Злата.

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Глядачам експеримент співачки сподобався — але багато хто з фанів зізнався, що готуючи за її рецептом, часник до страви додавати не буде.

В той же час навіть краса і тендітність Злати, на жаль, не завжди допомагає зберігати стосунки.

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