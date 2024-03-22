«Не був ідеальним»: Злата Огнєвіч про спілкування з колишнім фіналістом «Холостячки»

Популярна співачка та героїня другого сезону проєкту «Холостячка» Злата Огнєвіч, яку ще пандемія увігнала у борги, несподівано зізналася, що досі спілкується з одним з фіналістів романтичного шоу. Нагадаємо, переможцем сезону, який заволодів серцем співачки став Андрій Задворний. Але спілкування зі Златою після проєкту тривало лише місяць, після чого хлопець її покинув. Другим фіналістом проєкту, який змагався за кохання співачки, був львів'янин Дмитро Шевченко, і саме з ним Злата спілкується дотепер.

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«Не зо всіма учасниками „Холостячки“ я підтримую стосунки, — зізналася Злата у сторіз на своїй сторінці у соціальній мережі. — Так вже склалося. В основному ми спілкуємось з Максом Тарапатою, Дімою Шевченко та Андрієм Хветкевичем».

Нагадаємо, Злата була гостею на весіллі Хветкевича та його хлопця, яке відбулося у Мексиці.

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Розповіла Злата і про те які чоловіки їй подобаються.

«Головне, щоб цей чоловік не був ідеальним, — зазначила Злата. — Щоб в нього не було ідеальне тіло, життя. Щоб з ним було цікаво, гостро, палко, смачно, чуттєво. Звичайно, якщо наші спільні інтереси співпадають — дуже кльово. Але нічого страшного, якщо вони будуть відрізнятися».

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Онгєвіч зізналась, що серйозних стосунків у неї було п’ять.

«Але я би точно не повернулася до колишніх», — сказала Злата.

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