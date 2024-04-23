«Боже мій, я справді це зробила?»: Ріанна зізналась, про що найбільше шкодує

Ріанна зізналася, що їй соромно за свої провокативні луки в минулому, які були занадто відвертими. Про це барбадоська співачка розповіла в інтерв'ю Vogue.

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«Я зробила стільки лайна у своєму житті. Мені «відрізали» соски, знімали трусики. Але тепер це ті речі, які, я думаю, як мама і розвинена молода жінка (наголос на молода), ніколи б не зробила. Типу: «Боже мій, я справді це зробила? Соски, які просвічуються?» — сказала Ріанна.

Також зірка зізналась, що, оскільки за знаком зодіаку вона Риба, то завжди буде емо, це буквально визначення її знаку зодіаку.

«Я люблю стояти на своєму, окреслювати свої межі, але я також люблю веселитися», — каже зірка.

Додамо, що нещодавно ходили чутки про третю вагітність Ріанни. Але після новин 36-річна зірка у своєму фотоблогу опублікувала серію фото, зроблених у ліжку. Вона приміряла декілька комплектів спідньої білизни в рамках рекламної кампанії її власного бренду одягу. Шанувальники розділились: хтось стверджував, що на фото артистка ховає округлий животик, інші ж впевнені, що з фігурою у зірки все гаразд і поки що народження ще одного малюка в неї не у пріоритеті.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Ріанна здивувала шанувальників новою зачіскою.

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