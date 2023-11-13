Ріанна здивувала шанувальників новою зачіскою

Ікона поп-музики та стилю Ріанна, яка розсекретила ім’я новонародженого сина і вперше показала його фото, нещодавно здивувала своїх шанувальників новою зачіскою. Відома своїм темним волоссям, зірка вирішила відірватися і перефарбуватися у білявку. Це ще одна частина її постійної еволюції, яка завжди привертає увагу ЗМІ та шанувальників.

РЕКЛАМА

Ріанна — барбадоська співачка, яка здобула міжнародну популярність завдяки таким хітам, як Umbrella, Diamonds та Work. Її кар'єра почалася у 2005 році, коли вона підписала контракт зі звукозаписною компанією Def Jam Recordings. Відтоді Ріанна випустила вісім студійних альбомів, отримала дев'ять премій «Греммі» і продала понад 250 мільйонів копій своїх записів по всьому світу. Вона вважається однією з найвпливовіших поп-артисток сучасності.

Звичний образ Ріанни–брюнетки вже в минулому

Нагадаємо, партнером Ріанни вже кілька років є американський репер A$AP Rocky. Пара виховує двох дітей. Їхній перший син — RZA Ательстон Майерс — народився у 2022 році. У лютому цього року на фіналі Суперкубку РіРі здивувала світ, продемонструвавши свої форми під час вагітності. У серпні сім'я поповнилася ще одним хлопчиком — його назвали Ріот Роуз.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Ріанна встановила черговий музичний рекорд — у Spotify десять її пісень сягнули одного мільярда прослуховувань.

РЕКЛАМА

86

Читайте нас у Facebook та Instagram