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Ріанна приголомшила: співачка після пологів знялася у мереживній білизні Savage X Fenty

22:01 4 грудня 2023
Ріанна

Співачка, яка нещодавно здивувала шанувальників новою зачіскою, повернулася до зйомок для свого бренду жіночої білизни Savage X Fenty всього через три місяці після народження другої дитини, сина Ріота Роуза. У соціальних мережах бренду з'явилося зображення співачки у мереживному чорному бюстгальтері з перлинами та високих сріблястих трусиках. Доповнили образ яскрава червона помада та прикраси.

«Енергія поганої дівчини», — йдеться у підписі.

Ріанна спеціально рекламувала бюстгальтер Link Up Lace Unlined Plunge Bra, який зараз продається онлайн за ціною $ 49,95.

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Поки співачка рекламує білизну, її коханий — репер A$AP Rocky наразі стикається зі звинуваченнями в тому, що він неодноразово стріляв у свого друга-підлітка і колишнього товариша по групі A$AP Relli.

A$AP Rocky, він же Ракім Мейерс, звинувачується у нападі з використанням напівавтоматичної вогнепальної зброї, але заявив про свою невинуватість за всіма пунктами звинувачення. Однак раніше цього місяця суддя на попередньому слуханні в Лос-Анджелесі постановив, що є достатньо доказів для передачі справи до суду в січні.

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Раніше повідомлялося, що Ріанна встановила черговий музичний рекорд навіть без нового альбому.

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