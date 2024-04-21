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Майбутні пенсіонери можуть сплачувати добровільні внески для збільшення страхового стажу лише до певного часу, — ПФУ

14:00 21 квітня 2024
Добровільна сплата внесків

Добровільну участь у пенсійному страхуванні було запроваджено в Україні відносно нещодавно, тому у майбутніх пенсіонерів, які хочуть скористатися можливістю збільшити свої пенсійні виплати, виникає чимало запитань.

На них фахівці Пенсійного фонду відповідають як особисто, так і через онлайн-ресурси Фонду.

Нещодавно одне з таких запитань і відповідь на нього опублікували на сторінці ПФУ в Facebook.

Воно звучало так: «Чи можу я сплачувати добровільний внесок, якщо мені вже виповнилося 60 років, але через недостаню кількість страхового стажу пенсію не призначено?»

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У відповідь юристи державної установи нагадали, що в добровільному страхуванні можуть брати участь як застраховані, так і незастраховані особи старші 16 років. Важливо, щоб у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування була інформація про таких громадян і вони не були пенсіонерами (така пересторога міститься у частині 9 статті 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Звідси випливає, що сплачувати добровільні пенсійні внески людина може тільки до того часу, поки їй не буде призначено пенсію.

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Нагадаємо, що раніше в Пенсійному фонді надали інструкцію, як можна самостійно обчислити розмір пенсії у 2024 році.

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