Гурт «Антитіла» здобув важливу перемогу над патентним тролем у суді: що відомо

Рішенням Подільського районного суду м. Києва патентному тролю з Луцька Лапковському С.О. відмовлено у його позові проти гурту «Антитіла» та, що важливо, визнано недійсним його сумнівний патент на корисну модель № 74516 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції за С. О. Лапковським». Про це гурт повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

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«Патент № 74516 дивним чином був зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2012 року. Користуючись цим патентом, Лапковський & Со намагалися займатися здирництвом з українських музикантів. Але такий їхній бізнес захлинувся, коли вони вирішили стягнути 1 018 692, 64 грн з гурту „Антитіла“ за ніби-то використання свого винаходу, який насправді таким не є. Якщо говорити простими словами, то Лапковський намагався нажитися на тому, що музиканти використовують ноти, тональності та темпи, які існують в музиці століттями й до появи яких він не має жодного відношення», — розповіли «Антитіла».

Для реалізації своїх задумів громадянин Лапковський використовував Луцький міськрайонний суд. Своєю чергою «Антитіла» ініціювали порушення кримінальної справи проти Сергія Лапковського, звинувативши його у шахрайстві. Після подачі зворотного позову від гурту «Антитіла» справа перейшла до Подільського районного суду м. Києва. Судова епопея тривала 6 років і 4 місяці.

«Абсурдність ситуації полягала в тому, що група шахраїв спромоглася отримати патент на те, що існувало у музичному світі вже багато століть. Йдеться про заборону використання музикантами певних тональностей і темпу у своїх піснях. Це була перша подібна судова справа у світі, яка побудована на виданому державними органами патенті не на винахід, а фактично на теорію, яка не підкріплена доказами. Ми задоволені своєю перемогою і не жалкуємо, що витратили на цю справу стільки часу. Адже аферистам не вдалося створити прецедент, який вони хотіли використовувати для подальшого збагачення на музикантах України», — прокоментував фронтмен «Антитіл» Тарас Тополя.

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Примітно, що після паузи в судовому процесі, спричиненої широкомасштабним вторгненням росіян, Лапковський 20 липня 2022 року ініціював відновлення судочинства в розрахунку, що йому вдасться досягнути своєї мети. В цей час учасники гурту перебували на передовій у складі 130-го батальйону ТРо, а саме, на Харківщині. Натомість місцеперебування самого Лапковського тоді було невідомим, як і невідома його діяльність під час воєнного стану.

«Антитіла» здобули важливу та справедливу перемогу для усіх українських музикантів, композиторів, аранжувальників.

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Раніше повідомлялося, що гурт «Антитіла» передав 5000 тактичних аптечок для ГУР.

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