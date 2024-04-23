Рекордний для Європи показник: соціологи довідалися, скільки українців насправді готові захищати країну зі зброєю в руках

Понад 60% українців готові йти воювати за свою країну, що майже удвічі більше за тих, хто не готовий — таких 33%. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у співпраці з інститутом досліджень Gallup International в жовтні-грудні 2023 року.

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За інформацією соціологів, Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн. Причому питання для українців було прямим і не носило гіпотетичний характер. Відсоток тих, хто готовий, становить 62%. Це майже удвічі більше за тих, хто не готовий — таких 33%. Тих, хто ще не визначився із відповіддю — лише 4%.

Серед сусідів України відносно більшу готовність воювати за свою країну висловили у Молдові, де цей відсоток трохи більший за половину. У Румунії та Польщі відсоток готовності воювати є дещо меншим за половину опитаних.

Найбільшу готовність за умови війни воювати за свою країну демонструють респонденти з країн Азії. Вірменія та Саудівська Аравія продемонстрували найвищий рівень готовності воювати за власну країну: їхні показники становлять відповідно 96% та 94%. Високий рівень готовності також мають такі країни, як Азербайджан, Грузія, Афганістан, Індія та Пакистан.

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Жителі країн Центрально-Східної Європи демонструють вищу готовність воювати, а у країнах Америки та Західної Європи найбільший показник тих, хто не визначився.

Найнижчий показник — серед жителів Південної Європи. Загалом найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії. В цілому найменше тих, хто відповів, що готовий воювати за свою країну, серед японців.

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Як писали «ФАКТИ», раніше соцопитування в Україні показали, що песимізм щодо перспектив швидкої перемоги зростає, а піднесений дух українців, яким були сповнені перші дні війни, починає згасати.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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