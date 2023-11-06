Нація готується до постійної війни: соцопитування показують, що українці стали песимістами

Песимізм щодо перспектив швидкої перемоги зростає, а піднесений дух українців, яким були сповнені перші дні війни, починає згасати, про це свідчать соцопитування, пише газета The New York Times.

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«Українська армія застрягла в окопах уздовж лінії фронту, а зброя від союзників прибула занадто пізно й тепер її надходження почне зменшуватися. Українці дедалі песимістичніше ставляться до перспектив швидкої перемоги. Надія — стрижень боротьби України проти набагато сильнішого ворога — була підірвана. В результаті нація готується, з якоюсь тверезою покірністю, до життя з війною як постійним явищем, кінця якому не видно. Це тенденція, а не вимахування білим прапором. Переважна більшість українців залишаються непокірними, підтримують президента Володимира Зеленського та довіряють своїм військовим. Дух, який спонукав українських барменів, водіїв вантажівок та викладачів університетів піти до армії після вторгнення росії в лютому 2022 року, все ще проявляється щодня», — пише видання.

Але нещодавні опитування показують, що він згас за кількома показниками. Готовність до врегулювання з росією шляхом переговорів незначно зросла вперше з початку вторгнення рф, як показують опитування й дослідження фокус-груп, — з 10 до 14 відсотків, хоча переважна більшість українців все ще рішуче відкидає торгівлю територіями в обмін на мир.

Довіра до уряду впала з 74% у травні до 39% у жовтні, тобто в період, коли почався наступ українських військ, а потім пішов на спад. Остання значна військова перемога України — повернення Херсона — відбулася рік тому, додають автори публікації.

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Про втому від війни журналістам розповів Андрій Ткачик — голова села Тухля, що на заході України.

«Хлопці, які перебувають на фронті, фізично й психологічно втомлені, — сказав пан Ткачик. — Дуже втомилися. Ця війна триватиме довго. У кожному селі є могили. Ситуація погана».

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Українці, які колись поспішали висловити здоровий скептицизм щодо свого уряду, об'єдналися навколо прапора, коли почалася повномасштабна війна, підвищивши довіру до пана Зеленського, армії та майже всіх інституцій своєї держави, що перебуває під загрозою.

«Ми повинні бути чесними, — сказав в інтерв'ю Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології. — Люди стають песимістами».

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За його словами, стрес зростає, оскільки українці хочуть жити далі в безпеці, але не бачать перспектив.

«Поширене в Україні відчуття незахищеності призводить до того, що українці шукають винних. Люди не називають це поразкою та не звинувачують армію».

Опитування, проведене на замовлення Європейського союзу, показало, що кількість українців, які вважають, що Захід не хоче, щоб Україна перемогла у війні, за останній рік подвоїлася — з 15 до 30 відсотків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що потреба у свіжих силах на фронті величезна. Експерт пояснив, коли почнуть призивати всіх без винятку чоловіків.

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