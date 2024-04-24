«Арсенал» із Зінченком знищив «Челсі» з Мудриком: відеоогляд історичного матчу АПЛ

На стадіоні «Емірейтс» у Лондоні відбувся матч 29-го туру чемпіонату Англії з футболу між командами українських легіонерів Олександра Зінченка та Михайла Мудрика — «Арсеналом», який вилетів з Ліги чемпіонів, та «Челсі».

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Зустріч грандів АПЛ завершилася побиттям колишнього клубу Андрія Шевченка — 5:0 (Троссард, 4, Уайт, 52, 70, Хавертц, 57, 65). При цьому футболісти збірної України на полі один з одним не перетнулися: Мудрика замінили на 66-й хвилині, а Зінченко вступив у гру на 72-й.

Ця перемога стала для «Арсенала» найбільшою над «Челсі» в історії (1930-го «каноніри» розгромили суперника — 5:1). До речі, «аристократи» ніколи раніше не пропускали стільки м'ячів (вже 57), скільки цього сезону.

Становище лідерів АПЛ: 1. «Арсенал» — 77 очок (34 матчі); 2. «Ліверпуль» — 74 (33); 3. «Манчестер Сіті» — 73 (32); 4. «Астон Вілла» — 66 (34); 5. «Тоттенхем» — 60 (32); 6. «Ньюкасл» — 50 (32); 7. «Манчестер Юнайтед» — 50 (32); …9. «Челсі» — 47 (32).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шикарний гол Мудрика приніс «Челсі» перемогу в «перестрілці» з «Ньюкаслом».

Фото ФК «Арсенал»

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