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Шикарний гол Мудрика приніс «Челсі» перемогу у «перестрілці» з «Ньюкаслом»: відеоогляд матчу АПЛ

8:05 12 березня 2024
Михайло Мудрик

Футболіст збірної України Михайло Мудрик, котрого викликали до команди Сергія Реброва перед плей-оф за путівку на Євро-2024, став одним з героїв матчу 28-го туру чемпіонату Англії, в якому «Челсі» зумів здолати міцний «Ньюкасл» — 3:2 (Джексон, 6, Палмер, 58, Мудрик, 76 — Ісаак, 43, Мерфі, 90).

Вийшовши на поле на 71-й хвилині, український півзахисник вже на 76-й здійснив класний сольний прохід, обвів воротаря і закотив м'яч у порожні ворота, зробивши рахунок 3:1. Як виявилось пізніше, м'яч Мудрика виявився для «аристократів» переможним.

Цей гол став для 23-річного українця шостим у футболці «Челсі» у всіх турнірах в сезоні (плюс 3 результативні передачі).

Після домашнього успіху команда Маурісіо Почеттіно з 39 очками посідає у турнірній таблиці АПЛ 11-е місце.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що класний гол Мудрика допоміг «Челсі» пробитися до чвертьфіналу Кубка Англії.

Фото ФК «Челсі»

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