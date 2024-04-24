Поки що перемоги не чекайте: учасник «Битви екстрасенсів» назвав рік закінчення війни

Попри прогнози різного роду медіумів та пророків, війна, на жаль, не завершиться у 2024 році.

Такий сумний прогноз озвучив український екстрасенс і ясновидець Валерій Шатилович, передає «Апостроф».

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Експерт вважає, що зупинка бойових дій можлива лише у 2026 році. А в 2024-му ворог і надалі обстрілюватиме Україну.

Також Шатилович вказав, що два найближчі роки — 2024 та 2025 — будуть важкими, з активними бойовими діями, натомість саме 2026 рік принесе полегшення:

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«Я бачу дату — 2026 рік. Весь 2024 та 2025 роки — це тяжкі роки, коли чути звуки зброї, напруженості. Тобто краще стане не одразу всюди. Але 2026 року буде полегшення. У мене дуже великі надії», — говорить екстрасенс.

Він наголосив, що у 2024 році війна не закінчиться, натякнувши, що головні рішення прийматимуться інакше, аніж, наприклад, під час Другої світової війни.

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«Наша війна не схожа на Другу світову. І Україна не захопить москву. Таких бажань у нас немає. Вирішення війни відбуватиметься по-іншому», — розставив він точки над «і».

Він вказав, що цей рік триватимуть активні обстріли, адже окупанти й надалі бажатимуть знищити ресурси України. Проте вже у 2025 році може розпочатися «рух до миру». Крім того, ясновидець побачив, що 2024 року Україна має отримати зброю від партнерів. З огляду на це Шатилович вважає, що 2025 року існує також ймовірність початку контрнаступу.

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Проте він вказує, що припинитись бойові дії можуть лише 2026 року — не на початку, а ближче до середини: «2026 року можуть припинитися бойові дії. Це може статись не на початку, а всередині 2026 року».

«2026 рік не буде легким. Будуть проблеми, але можна говорити про зупинку бойових дій», — попередив він.

Разом з визначенням року, коли може закінчитись війна, ясновидець додав, що буде радий помилитись зі своїм прогнозом, щоб війна закінчилася раніше 2026 року.

Втім, життя триває, і висновки щодо того, які проблеми варто вирішувати вже сьогодні, не чекаючи два роки, озвучила астрологиня Анжела Перл.

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