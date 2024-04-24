ПФУ радить деяким українцям відмовитись від пенсії: кому це може бути вигідним

Людям, які досягли 60 років, вигідно продовжувати працювати й вийти на пенсію пізніше. В такому разі можна отримувати більші виплати.

Про це нагадують у Пенсійному фонді України.



У відомстві наголошують, що право на призначення пенсії за віком — це особиста справа кожної людини і ухвалити рішення про її призначення чи не призначення вона має самостійно.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, громадянам України вигідніше відмовитися від призначення пенсії у 60 років та продовжити працювати. При пізнішому виході на пенсію, вона призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням виплат. Це означає, що пенсійні виплати зростуть.

Це передбачено законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

РЕКЛАМА

Згідно з українським законодавством, при більш пізньому виході на пенсію її розмір збільшується на:

- 0,5% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

РЕКЛАМА

- 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Тобто при відстроченні пенсії терміном менш ніж 5 років розмір пенсійних виплат збільшується на 6% за кожний рік. За два роки це буде 12%, за три — 18% так далі. Ну, а за 6 років додаткового стажу після досягнення пенсійного віку виплати зростуть на 54%.

РЕКЛАМА

При цьому важливо пам’ятати, що для збільшення пенсії зараховуються лише повні місяці роботи.

Для відстрочення пенсії під час досягнення пенсійного віку необхідно обов’язково звернутися до органу Пенсійного фонду України.

Про бажання пізніше вийти на пенсію, необхідно повідомити Пенсійний фонд. Адже її можуть призначити автоматично, якщо трудова книжка оцифрована і вся необхідна інформація для призначення пенсії є в Реєстрі застрахованих осіб.

Якщо трудова книжка не оцифрована і повних відомостей про страховий стаж людини немає в Реєстрі, а вона сама продовжує працювати і не зверталася за призначенням пенсії, вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше.

Для призначення пенсії при її відстроченні потрібно звернутися до Пенсійного фонду — виплати призначать:

- з дня, наступного за останнім днем місяця, у якому придбано повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно, коли неповні місяці підсумовуються), якщо звернутися не пізніше ніж за 3 місяці з такого дня;

-з дня звернення, якщо звернутися пізніше 3 місяців після останнього дня місяця, у якому придбано повний місяць страхового стажу.

Раніше ми розповідали, як перейти з одного виду пенсії на інший.

295

Читайте нас у Facebook