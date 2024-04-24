«Здавалося, що маю попрощатись зі звичним життям»: українська телеведуча про те, що переживає під час вагітності

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно повідомила, що вагітна первістком, і показала фотосесію з чоловіком Алмазом, зізналась, що ця тема стала дуже популярною в обговоренні з жінками. За словами Іванни, їй цікаво почути про досвід інших, але на початку вона стільки наслухалась, що в неї склалося враження, що з вагітністю життя поділиться на «до» та «після», зізналась вона у соцмережі.

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«Мені здавалось, що я маю попрощатись зі своїм звичним активним життям і морально налаштовувати себе на кардинальні зміни. Але у мене було геть не так, як розповідали знайомі, — написала Іванна. — Перші 3−5 місяців я майже не відчувала змін, не було токсикозу чи поганого самопочуття. Навіть моя вага ніяк не змінювалась, і я хвилювалася, чи все добре з дитиною. Та в якийсь момент зрозуміла, що в суспільстві існує багато установок та стереотипів, і якщо я продовжуватиму далі все брати до уваги, то зроблю лиш гірше собі й дитині. Завдяки відчуттю, що в мені розвивається нове життя, я почала більше працювати зі своїми думками, і це допомогло вберегти себе від чужих залякувань та проживати цей досвід по-своєму і з насолодою. Я свідомо обрала розуміння, що моє життя дійсно зміниться, але з появою дитини воно, навпаки, стане набагато кращим!»

За словами телеведучої, на шостому-сьомому місяцях вагітності в неї дійсно з'явився певний дискомфорт: болі у спині, стало важче пересуватися, печія, набряки та іноді ускладнене дихання.

«Але я пояснюю собі, що це нормально, бо моє тіло набрало вагу та в ньому живе вже 3 кг щастя, — ділиться Іванна. - Коли малеча штовхається й ніжкою залазить десь під ребра, а шкіра на животі натягується, мені однозначно боляче, але я, знову ж таки, розумію, що дитині просто тісно, і приймаю це, розмовляю з нею, гладжу животик. Повірте, з таким настроєм все проходить легше і позитивно. З вагітністю я почала краще розуміти, через що проходять жінки. Оскільки я чула багато різних настроїв, вирішила поділитися своїм позитивним досвідом, щоб показати, що все може бути й інакше і багато що залежить саме від вас та вашого настрою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик народила третю дитину, тепер у них чоловіком, хореографом Андрієм Диким, троє дівчаток.

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