Найбажаніша роль: відома телеведуча вперше стане мамою

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка разом з чоловіком, казахським бізнесменом Алмазом мешкає у Швейцарії, де створила свій благодійний фонд, поділилася радісною новиною. Вони скоро стануть батьками.

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В ексклюзивному інтерв’ю для Viva.ua Іванна розповіла, що це була запланована вагітність, про яку вона давно мріяла і до якої готувалася. Для неї важливо було, щоб дитина народилася в шлюбі. Проте, за словами телеведучої, завагітніти вдалося не одразу.

«Ми з чоловіком усвідомлювали, що нам не по 20 років, тож треба перевірити стан репродуктивного здоров'я, бо воно не може бути завжди супер якісним і чекати, поки ми надумаємо завагітніти. На етапі обстежень стало зрозуміло, що його потрібно поліпшувати. Тож ми приймали спеціальні вітаміни і відмовилися від шкідливих звичок», — поділилася майбутня мама.

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Народжувати Іванна планує у Швейцарії. Для телеведучої важливо, щоб дитина знала про своє коріння, звідки вона і хто її предки. Тому вже зараз обговорюють з чоловіком, як виховуватимуть маля.

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«Звісно, у нас інтернаціональна сім'я — у мене чоловік з Казахстану, я з України, і я розумію, що дитина буде міжнаціональна і міжкультурна. Я поважаю свого чоловіка і його походження, тому, думаю, що дитина буде пізнавати мови, традиції, спосіб життя і релігії обох батьків, любити й поважати обидві культури. Але особисто для мене важливо прищепити їй цінність саме українського коріння, щоб вона знала мову, історію, культуру — все те, що знаю я. І щоб могла нести це у світ після мене», — каже Іванна.

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Вона мріє про велику родину, хоче мати трьох дітей. Не виключає, що третю дитину вони можуть всиновити.

«Я давно думала про те, що окрім своїх дітей, хотіла би взяти дитину, в якої немає батьків. Зважаючи на мій досвід у благодійності, я бачила багато таких діток і знаю, як сильно вони потребують любові та опіки. Можливо, так і буде. Звісно, все залежить від здоров'я та наших можливостей, але я буду неймовірно щасливою, якщо у майбутньому нам це вдасться», — розповіла Онуфрійчук.

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Лілія Ребрик втретє стала мамою. Новонароджену донечку назвали Аделіною.

Фото: Viva.ua

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