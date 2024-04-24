Що робити для пошуку зниклих безвісти за особливих обставин: адвокати пояснили, куди звертатися

Майже 37 тисяч громадян України вважаються зниклими безвісти через збройну агресію росії. Це діти, цивільні та військові. Й ті, хто стикається із такою ситуацію, мають знати, що у першу чергу робити і які права вони мають, повідомляє спільнота «Адвокат права». Раніше «ФАКТИ» писали, що слід знати про посвідчення родині зниклого безвісти бійця.

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«Особа, зникла безвісти, — фізична особа, стосовно якої немає відомостей про її місце перебування на момент подання заявником заяви про її розшук.

Особою, зниклою безвісти за особливих обставин, вважається людина, яка зникла безвісти у зв’язку:

із збройним конфліктом,

воєнними діями,

тимчасовою окупацією частини території України,

надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.

Тобто, якщо з людиною немає зв’язку через окупацію або у зв’язку із обстрілами чи надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, тільки тоді вона може вважатися зниклою безвісти саме за особливих обставин.

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Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною під час воєнного стану, для її розшуку необхідно звернутися правоохоронних органів".

Заява про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, подається до відповідного територіального органу Національної поліції України або зателефонувавши за номером 102.

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Також можна надіслати лист на електронну пошту [email protected] та зателефонувати на гарячу лінію (0894) 200 18 67 або 0 800 212 151.

«Заява про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, може бути подана:

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родичем такої особи,

представником військового формування,

органом державної влади,

органом місцевого самоврядування,

громадським об’єднанням,

будь-якою іншою особою, якій стало відомо про зникнення.

Заяву про розшук особи, також може бути подано Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, якщо вищезазначені особи звернулися до Уповноваженого з повідомленням про зникнення особи".

За словами фахівців, близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, мають право на:

отримання достовірної інформації про хід та результати проведення її розшуку;

отримання достовірних відомостей про місце перебування особи (якщо таке стане відоме), чи обставини її загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме);

соціальний захист.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Україні запускають функцію резервування номерів мобільних телефонів зниклих безвісти та як скористатися послугою.

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