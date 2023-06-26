В Україні запускають функцію резервування номерів мобільних телефонів зниклих безвісти: як скористатися послугою

В Україні, де понад сім тисяч військових вважаються зниклими безвісти (більшість з них перебувають у полоні), мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників на 2 роки.

Як повідомив віце-прем`єр Михайло Федоров, наразі ця послуга працює у тестовому режимі.

«Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення „Коханий приєднався до Viber“, коли його немає серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде у продаж загалом протягом 2 років», — підкреслив він.

Для того, щоб скористатися сервісом, потрібно:

звернутися до служби підтримки оператора. Kyivstar — 800 300 466, lifecell — 800 205 433;

повідомити номер для резерву;

зазначте, від кого звернення;

очікуйте SMS з рішенням.

Нагадаємо, що родичі зниклого безвісти військового мають право на отримання його грошового забезпечення, для чого потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Фото Pixabay

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