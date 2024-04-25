На українському ринку публічних закупівель зараз діє дві групи компаній, які конкурують між собою і «намагаються підкорити весь ринок, не соромлячись при цьому в засобах», вважає журналіст Володимир Горковенко. Про це він заявив у блозі із заголовком «Вугілля дешевше яєць — диверсія на енергоринку», опублікованому на сайті «Цензор.НЕТ» 24 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Горковенко пише, що до першої групи компаній належать ТОВ «Коал енерджи груп», ТОВ «Енергопостач трейд», ТОВ «Ресурс профгруп», ТОВ «Будівельна компанія «Січ», ТОВ «Укрмегатек», ТОВ «Енераопт», ТОВ «Легард груп» і ТОВ «Асгард мега груп».

До другої групи компаній, за його даними, належать ПП «Нафтоагросервіс», ТОВ «Західмаркет», ТОВ «Енерго восток антрацит» і ТОВ «Промтопресурс».

За спостереженнями журналіста, усередині кожної з груп «чітко простежується зв’язок». Він пише, що кожна з груп здійснює «переможні тендерні походи завдяки ну дуже привабливим пропозиціям».

РЕКЛАМА

Як пояснив Горковенко, державні енергогенерувальні компанії закуповують вугілля марки ДГ за 5040 грн за одну тонну вугілля зольністю 23% (без урахування доправлення).

«Враховуючи це, будь-який учасник цього ринку розкаже, що ціна однієї тонни вугілля зольністю 14%, на закупівлю якого проводять публічні тендери, куди також входить вартість доправлення, не може становити менше ніж 6 тис. грн, навіть ціна 7 тис. грн у багатьох випадках є заниженою. На цей момент середня ціна на вугілля марки ДГ (13−100) зольністю до 14% безпосередньо в декількох українських шахтах становить 8 тис. грн за одну тонну із ПДВ», — додав він.

РЕКЛАМА

Компанії з першої з двох груп, які конкурують на ринку і чию діяльність він аналізує, вигравали тендери, пропонуючи ціну приблизно 6 тис. грн за одну тонну вугілля й нижчу. Наприклад, ТОВ «Енергопостач трейд» перемогло в тендері, запропонувавши постачання вугілля по 6100 грн за одну тонну, але невдовзі договір розірвали й постачання не відбулося, розповів він. Водночас «Ресурс профгруп» виграла тендер, запропонувавши 6147 грн за одну тонну вугілля. Про розірвання договору чи зрив постачань у цьому випадку не повідомляють.

«Чи є в ТОВ „Ресурс профгруп“ можливості добути вугілля такої якості за таку низьку ціну? Чи, може, вугілля є краденим або його якість неналежна? А, можливо, ці підприємства не сплачують податки і саме це дає їм можливість пропонувати таку низьку ціну? У Державній податковій службі України нашептали, що надходження від цієї групи підприємств просто мізерні, що дає підстави підозрювати в ухилянні від сплати податків», — написав Горковенко.

РЕКЛАМА

Компанії з другої групи, за його словами, теж виходять на торги із заниженими цінами, пропонуючи часом «аномально низькі ціни», зокрема на антрацит.

«ТОВ «Західмаркет» також надавало пропозицію 250 грн за одну тонну вугілля в закупівлі UA-2024−01−17−13 866-a, навіть був укладений і підписаний договір із замовником (№ 11 від 12 лютого 2024 року), який пізніше успішно був розірваний через невиконання постачальником своїх зобов’язань. «ТОВ «Енерго восток антрацит» не брало в цьому році надто активну участь у публічних закупівлях, проте також відзначилося з пропозиціями з аномально низькою ціною. Зокрема в торгах на антрацит. У закупівлі UA-2024−02−07−14 762-a це товариство подало пропозицію на постачання восьми тонн вугілля антрацит, А (25−50) всього за 22 грн (2,75 грн за одну тонну). Яйце коштує дорожче!» — розповів журналіст.

Горковенко вважає, що перераховані ним компанії «не збираються постачати вугілля за такими надзвичайно низькими цінами».

«Єдина мета компаній, які пропонують вугілля дешевше яйця, — це зірвати закупівлі й не дати можливість іншим підприємствам виграти в торгах із реальними ринковими цінами. Створюється цілком реальна загроза зриву опалювального сезону. Резюмую: на ринку публічних закупівель енергетичного вугілля у 2024 році діють дві групи компаній, котрі майже захопили весь цей ринок, котрі, ймовірно, не сплачують податки, котрі не зрозуміло де беруть своє вугілля і, головне, котрі закладають бомбу під опалювальний сезон. Невже оце все не бачать правоохоронні органи? Адже з усього переліку компаній розслідування триває лише щодо двох», — підсумовує автор блогу.

Фото Pixabay

57

Читайте нас у Facebook