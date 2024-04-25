Захоплювався історичними танцями та відеозйомкою: у Калуші попрощалася з воїном, який загинув на Донеччині

Калуська громада попрощалася з героєм — солдатом Олександром Вітковським. Захиснику було 26 років, розповіли у міськраді.

Олександр народився у Калуші. Земляки пам’ятають його як хлопця з добрими очима та щирою посмішкою.

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«Навчався він у класі із поглибленим вивченням хімії. З блискучими знаннями природничих наук вступив на біологічний факультет Національного університету „Києво-Могилянська академія“. Умів дружити, був відкритою людиною, любив природу. Неординарна особистість. Захоплювався історичним танцем. Ще під час навчання захопився відеозйомкою. Працював оператором на одному зі столичних телеканалів», — повідомили у громаді.

З часу повномасштабного вторгнення став на захист України. Спочатку вступив до лав територіальної оборони, а потім — до регулярного війська. Склав присягу 28 червня 2022 року. Мав позивний «Іскандер». Брав участь в обороні Києва, охороняв українсько-білоруський кордон. Служив навідником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини. Героїчно загинув 30 червня 2023 року у бою на Донеччині. У місяць, в якому святкував день народження. Саме привітаннями завершується життєпис Олександра на сторінках у соціальній мережі.

Довгі десять місяців родина й друзі сподівалися, що звістка про загибель воїна — хибна. На жаль, надійшло офіційне підтвердження. Поховали героя на Алеї Слави міського кладовища.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель під Запоріжжям захисника з Вінниччини. Довгих п’ять місяців рідні чекали на звістку про те, що він живий.

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