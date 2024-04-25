Бахматов спростував інформацію щодо своєї декларації: заява нардепа
Спростування недостовірної інформації у публікації від
Щодо грошових коштів
Мною
Земельна ділянка площею 1039 м²
На момент подачі декларації мені належало 50% прав власності на земельну ділянку площею 1039 м², а не 100%, як зазначено в публікації.
Садовий будинок площею 397,8 кв. м
На момент подачі декларації мені належало 50% прав власності на садовий будинок площею 397,8 м², а не 100%, як зазначено в публікації.
Два приміщення площею 21,8 м кв. та 28,9 м кв.
Права власності на 2 приміщення площею 21,8 м кв. та 28,9 м кв. були подаровані мені моєю матір’ю, а не куплені.
Приміщення площею 28,9 кв. м передано ГО «Офіс Трансформації» для використання на безоплатній основі.
Право власності на квартиру площею 39,9 м кв.
U.P.D. Інформація з цієї публікації стала предметом реалізації права на відповідь щодо публікації редакції «ФАКТИ».
Фото: Facebook116
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