Бахматов спростував інформацію щодо своєї декларації: заява нардепа

Спростування недостовірної інформації у публікації від 28.03.2024 о 16:11 щодо Бахматова Максима Ісановича.

Щодо грошових коштів

Мною 04.10.2023 року вперше подано декларацію. Враховуючи це, у ній зазначено усі активи, які я набув у власність за понад 20 років як підприємець. Згідно з декларацією, у 2022 році мною було зароблено 1 169 316 гривень доходу як фізичною особою підприємцем.

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Земельна ділянка площею 1039 м²

На момент подачі декларації мені належало 50% прав власності на земельну ділянку площею 1039 м², а не 100%, як зазначено в публікації.

Садовий будинок площею 397,8 кв. м

На момент подачі декларації мені належало 50% прав власності на садовий будинок площею 397,8 м², а не 100%, як зазначено в публікації.

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Два приміщення площею 21,8 м кв. та 28,9 м кв.

Права власності на 2 приміщення площею 21,8 м кв. та 28,9 м кв. були подаровані мені моєю матір’ю, а не куплені.

Приміщення площею 28,9 кв. м передано ГО «Офіс Трансформації» для використання на безоплатній основі.

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Право власності на квартиру площею 39,9 м кв.

19.12.2022 року мною набуто права власності на квартиру площею 39,9 м кв., оціночна вартість якої складає 1,684 млн грн. Право власності на квартиру виникло за договором довічного утримання, укладеного з Сердцевою А. Г., яка є моєю мамою. Квартира належала їй з 2013 року.

U.P.D. Інформація з цієї публікації стала предметом реалізації права на відповідь щодо публікації редакції «ФАКТИ».

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Фото: Facebook

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