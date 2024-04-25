Поплатилася за голу вечірку: скандальну Анастасію Ілєєву оштрафували в рф

Скандально відому російську телеведучу та блогерку Анастасію Івлєєву, яка влаштувала «голу вечірку», оштрафували в росії. Їй не пробачили допис в інстаграмі дворічної давнини. Тоді вона публікувала чорний квадрат і голуба миру, а також закликала владу «зупинити загибель людей».

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Ці публікації Тверський суд визнав такими, що дискредитуюсь російську армію. Суд призначив блогерці штраф — 50 тисяч рублів (приблизно 21 397 грн).

Сама Анастасія свою вину не визнає, на засідання суду вона не з’явилася.

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У грудні 2023 року суд визнав, що «гола вечірка», організована в московському клубі Івлєєвою, була спрямована на «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин». Після цього в учасників вечірки почалися проблеми: їх стали вирізати з телеефірів, розривати з ними контракти і скасовувати концерти. Сама Івлєєва вже двічі записувала відеоролики з вибаченнями. Навіть заявила, що піде голосувати за Путіна на президентських виборах.

Інші учасники вечірки відпрацьовували «каяття» поїздками в окуповані рф українські міста, як це показово робили Діма Білан та Філіп Кіркоров.

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Запроданку Лоліту Мілявську після публічного каяття та плазувань вибачили і навіть покликали ведучою музичної премії.

Фото: інстаграм Анастасії Івлєєвої

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