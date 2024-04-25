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Політика

Земля горить під ногами: міністр Сольський, що оскандалився, подав у відставку

20:07 25 квітня 2024
Микола Сольський

Міністр агрополітики Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів, написав заяву про відставку. Про це повідомив у Facebook голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За словами Стефанчука, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

«Так, я написав заяву про відставку з поста міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі — продовжу працювати», — повідомив Сольський.

Як писали «ФАКТИ», днями у Верховній Раді анонсували гучні звільнення та назвали прізвища.

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