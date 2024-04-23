Міністра аграрної політики викрили на заволодінні державною землею на сотні мільйонів гривень

Співробітники Національного антикорупційного бюро, які нещодавно разом з САП повідомили про викриття організованого угруповання на чолі з колишнім радником Офісу президента, розкрили ще одну оборудку — заволодіння державною землею на 291 млн грн та спробу заволодіння землею ще на 190 млн грн за участі ексголови аграрного комітету Верховної Ради — чинного міністра.



Як повідомляють в НАБУ, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

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«Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їхню відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їхніх прав на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання», — йдеться у повідомленні.

В НАБУ зазначають, що у 2017−2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи Антикорупційного бюро та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Наразі про підозру повідомили організатору схеми — чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяли вчиненню злочину. Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

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Джерела в правоохоронних органах підтвердили «Суспільному», що йдеться про Миколу Сольського — міністр аграрної політики та продовольства з 24 березня 2022 року. Головою профільного парламентського комітету він був з 29 серпня 2019 до моменту призначення міністром.

Сольський — підприємець-аграрій, засновник семи та беніфіціар 10 підприємств, що займаються агробізнесом. Він був обраний в парламент 9-го скликання від партії «Слуга народу», безпартійний.

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Нагадаємо, що у справі, в якій фігурує ексрадник ОП Артем Шило, йдеться про організовану групу на «Укрзалізниці», яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.

Фото НАБУ

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