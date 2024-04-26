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Цифри шокують: військовий назвав втрати окупантів на Східному напрямку

20:02 29 квітня 2024
втрати Росії у війні

Окупанти мають чималі втрати у живій силі та легкоброньованій техніці під час ударно-штурмових дій. В середньому 85% втрат — як у живій силі, так і в техніці — противник зазнає на Східному напрямку, повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

Він зазначив, що велику роль у цьому відіграють мінні загородження та FPV-дрони, які допомагають зупиняти легкоброньовану і броньовану техніку противника.

«Воїни десантно-штурмової Таврійської бригади за шість місяців боїв на одному із напрямків знищили понад 300 одиниць ворожої техніки. А це щонайменше три ворожі бригади!» — наголосив він.

Раніше експерти пояснили, як росія та Україна готуються до наступної фази війни.

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