Досягнуть повної потужності на початку літа: як росія та Україна готуються до наступної фази війни

Війна між росією та Україною еволюціонувала протягом останніх 26 місяців, коли обидві армії застосовували нові технології, прийняли нові стратегії та намагалися зламати рішучість своїх супротивників. Зараз, коли війна вступає в третє літо бойових дій, очікується черговий зсув, коли росія відновить свій наступ, а Україна, відповідно, адаптує свою оборонну стратегію, пише forbes.com.

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Російські війська наразі проводять операції з формування, які готують підґрунтя для нового наступу, що, ймовірно, досягне повної потужності на початку літа. Ці операції з підготовки містять велику кількість ракетних і безпілотних ударів по Україні з акцентом на енергетичних об'єктах. Ці удари мають подвійну мету: підірвати український моральний дух і знищити оборонно-промислову базу України, яка стає потужнішою. Без електроенергії українська оборонна промисловість не зможе розробляти й випускати критично важливе обладнання для безпілотних літальних апаратів і засобів радіоелектронної боротьби, необхідне військовим напередодні наступу влітку цього року.

На місцях росія докладає значних зусиль для захоплення міста Часів Яр у Донецькій області. Захоплення цього міста забезпечило б росіянам оперативний плацдарм для нападу на Костянтинівку, місто, яке формує південний край українського оборонного поясу. Вони також опиняться на відстані удару від Дружківки, іншого ключового міста. Тоді російські війська зможуть прорватися через південну частину українського оборонного поясу, що дозволить їм захопити значну територію в регіоні.

Поки тривають ці дії, росія також нарощує свої сили, поповнюючи передові підрозділи особовим складом і технікою. Крім того, російська оборонно-промислова база розробляє нові боєприпаси та обладнання, швидко передаючи ключові технології в руки своїх солдатів.

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Для того щоб Україна могла захиститися під час цього наступу рф, вона повинна змінити свою стратегію, йдеться у статті.

«Україна, як і росія, дотримується радянської доктрини, яка значною мірою покладається на артилерію. Згідно з цією доктриною, піхота й бронетехніка призначені в першу чергу для захисту артилерійських підрозділів, які знаходяться на ключових позиціях. Потім артилерія атакує своїх супротивників у координації з безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби та передовими спостерігачами; вона може завдати значної шкоди й змусити супротивника відійти з певної території», — вважають автори статті.

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Однак, оскільки в Україні закінчуються артилерійські боєприпаси, їй доведеться змінити й прийняти нову стратегію, можливо, використовуючи тактику, більш відповідну до американської військової доктрини. Ця зміна робить акцент на оборонних діях, які затримують просування ворога, водночас зберігаючи здатність швидко переходити в наступ, що дозволить Україні пробивати дірки в розтягнутих російських лініях. Такий наступ буде не лише націлений на слабші ділянки російського угруповання, але й може включати просування вглиб Кримського півострова. Це, своєю чергою, дозволило б українським військам оточити російські війська, зірвати російський наступ і допомогти Україні повернути ініціативу на полі бою. Важливо, що ця тактика менше покладається на артилерію та більше на маневрені елементи, такі як бронетехніка й піхота.

Ця зміна в українській стратегії знайшла своє відображення у вмісті нещодавніх пакетів допомоги від Німеччини та США. Хоча пакети містили боєприпаси та інші предмети, які були б корисними для створення оборонної позиції, там також було те, що в першу чергу використовується для наступальних операцій. Зокрема, у цих пакетах була значна кількість обладнання для розмінування, в тому числі дистанційно керовані системи розмінування, саперні плуги й підривні машини для знешкодження перешкод. Це обладнання дозволило б українцям просунутися вглиб російських позицій.

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Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» військовий аналітик Петро Черник сказав, що, якщо Україна програє цю війну, росіяни влаштують українцям геноцид.

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