Ветерани та ВПО можуть отримати понад 100 тисяч гривень на бізнес: як подати заявку на участь у програмі

Міжнародна гуманітарна організація Help — Hilfe zur Selbsthilfe проводить грантовий конкурс для власників мікробізнесу у Харківській, Одеській, Миколаївській областях та місті Києві.

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Мова йде про надання безповоротної фінансової допомоги крафтовому бізнесу (столярство, виготовлення прикрас, гончарство тощо) або підприємствам сфери послуг (прибирання, догляд за будинками, ландшафтні послуги, фітнес, краса тощо), йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

«Взяти участь у програмі можуть пріоритетні категорії. Це:

переміщені особи, бізнес яких був пошкоджений під час бойових дій;

особи та сім’ї, які безпосередньо постраждали від конфлікту, в тому числі ті, бізнес яких було пошкоджено або зруйновано;

ветерани (за умови пред’явлення посвідчення учасника бойових дій на території України після 2014 року);

жінки, які були переміщені внаслідок конфлікту і зараз проживають в іншому регіоні або на іншій території;

жінки, які є головою домогосподарства через те, що їхній чоловік перебуває на військовій службі, служить або отримав поранення;

особи з інвалідністю із підтвердженим статусом інвалідності".

Відомо, що переможці конкурсу отримають грошову допомогу у розмірі до 2510 євро, а також моніторинг підтримуваних мікробізнесів. Кінцевий термін подання заявок — 31 травня 2024 року.

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Раніше «ФАКТИ» писали про бійця, який виграв грант на мільйон гривень і вже відкрив дві кав’ярні в Києві.

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