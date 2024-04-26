«Все спланувала»: учасниця конкурсу краси заінтригувала власною піснею (відео)

Попри війну, українські музиканти продовжують створювати нові яскраві твори. Натхненням для створення авторської пісні «Крила» для Лідії Лободіної, яка має творчий псевдонім LIDIA, стало власне життя та досвід співачки. Цей трек — для тих, хто прагне боротися зі своїми страхами і набути внутрішню силу.

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«Там де ви зараз є — це результат ваших дій вчора. Лише розуміння цінності власних мрій допомогло мені кардинально змінити своє життя. Ми живемо у важкі часи, проте не слід забувати про свої мрії, навіть про найзаповітніші та найнеймовірніші. Після падінь треба розправляти крила і літати вище неба. Вихід синглу був спеціально спланований на весну. Це — символ відродження, нового життя, змаху крилами назустріч власним мріям. Сподіваюся, що мій сингл надихне слухачів на нові звершення», — ділиться LIDIA.

Пісня була написана під час підготовки до конкурсу краси Ms Top Ukraine 2024. Артистка розповідає, що по-справжньому здолала свої страхи й розправила крила. Першими її пісні прослуховують рідні та найближчі друзі.

«Паралельно зі зйомками найближчим часом планую запис нової пісні в іншому жанрі, адже незабаром літо, і хочу зробити новий хіт більш запальним, але не менш глибоким, — розповідає співачка. - Також триває моя підготовка до гранд-фіналу конкурсу Ms Top Ukraine 2024, який відбудеться наприкінці травня».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Пивоваров та загадкова Klavdia Petrivna випустили спільну роботу. А SLAVIA постала у сексуальних образах у кліпі на подаровану другом пісню.

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