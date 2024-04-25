Новий хіт: Артем Пивоваров та загадкова Klavdia Petrivna випустили спільну роботу

Популярний артист Артем Пивоваров, який відіграв три концерти поспіль у переповненому Палаці спорту в Києві, та загадкова Klavdia Petrivna потішили шанувальників спільною роботою. Спочатку вони презентували пісню «Барабан» на шоу Пивоварова. Це була перша поява Klavdia Petrivna перед публікою, що стало справжньою несподіванкою для глядачів, а сьогодні представили кліп.

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Композиція увійшла до альбому-проєкту «Твої вірші, мої ноти». Пісня написана на основі віршу поета-футуриста епохи «розстріляного відродження» Ґео Шкурупія «Барабан печалі».

Нагадаємо, Klavdia Petrivna не розкриває своє справжнє ім’я. Прихильники вважають, що за цим образом криється співачка Маша Кондратенко, виконавиця «Ванька-встанька».

Також на концерті Артема Пивоварова співачка KOLA спантеличила глядачів своїм зовнішнім виглядом.

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Фото: з відкритих джерел

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