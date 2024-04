Потап «перевтілився» у корову: що сталося

Репер Потап, який останнім часом став дивувати своїми витівками шанувальників, вирішив придобритися до (колишньої?) дружини NK і «перевтілився» у корову.

У себе у TikTok Олексій Потапенко опублікував коротке відео під пісню Насті Moloko.

І кожен, хто входить на сторінку Потапа, відразу бачить свіжі ролики, в тому числі і корову (це саме корова, не бик).

Скоріш за все, таким чином Олексій намається допомогти Анастасії з просуванням пісні, де є рядок «La Leche En Ucraniano is «Молоко», Milk in Ukrainian is «Молоко».

У фіналі Потап прибирає маску, щоб всі переконалися, що це саме він (невже у кого могли бути сумніви?).

«Що говорить ветеринар?», «А кажуть, не існує весняного загострення», «Старість — вона дуже підступна», «Наша відповідь Брітні Спірс», «Та замініть вже баригу», — пишуть у коментарях шанувальники.

І, схоже, з ними не можна не погодитись.

Своєю чергою Настя Каменських після скандального кліпу про молоко намагається налагодити діалог з шанувальниками.

