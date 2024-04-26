Співачка Надя Дорофєєва, яка розкрила правду про те, чому вони з ресторатором Михайлом Кацуріним не позвали нікого зі знайомих на своє весілля влітку 2023 року, висловилася на ще одну «слизьку» тему — що вона думає про колишню дружину Потапа Ірину Горову та його нинішню обраницю Настю Каменських.

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Про це вона розповіла в етері радіо «Люкс ФМ».

«Охарактеризуй Горову одним словом», — попросила у співачки ведуча.

«Горову? Сила», — відповіла артистка.

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«А NK?» — продовжила ведуча.

«Голос», — відповіла співачка після невеликої паузи.

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А потім після підказки зі сміхом додала: «Молоко», мабуть, маючи на увазі анонсований артисткою кліп на пісню Moloko.

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Що саме такою буде відповідь співачки, можна було не сумніватися, якщо поглянути на сторінку Каменських в ТікТок. Там більшість читачів пишуть, що прем'єра пісні запланована на 29 квітня, але вона вже всіх «дістала».

Нагадаємо, раніше Потап активно просував пісню Каменских про молоко, що навіть перевтілився для цього в корову.

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