Гасіть світло: у Мінекономіки допустили «незначне» підвищення тарифів на електроенергію

В Міністерстві енергетики, де прораховують варіанти покриття збитків галузі в умовах російської агресії, досі не прийняли рішення, чи підвищать тарифи на електроенергію для побутових споживачів, тобто для населення.

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Таким чином, дискусії із залученням експертів ще тривають.

«Сьогодні рішення ще не прийнято, ще тривають підрахунки, тривають дискусії. Водночас хочу нагадати, що в нас діє пільговий механізм для побутових споживачів», — повідомила заступниця міністра Світлана Гринчук.

При цьому вона запевнила, що компанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго» продовжать нести своє навантаження щодо покриття частини вартості електрики, що відпускається для потреб населення.

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«Можливе незначне підвищення тарифів, але це зараз тільки обговорюється. Якщо воно і буде, то воно буде достатньо незначним для споживачів і буде продовжувати дію пільгового механізму, який компенсує вартість електроенергії для побутових споживачів», — сказала заступниця міністра.

Нагадаємо, що на думку міністра енергетики Германа Галущенка, влітку навантаження на енергомережу знову може зрости, однак збільшення споживання буде проблематичним через руйнування мереж і підстанцій.

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