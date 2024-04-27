Винесли на ношах: провідний футболіст суперника збірної України не зіграє на Євро-2024 (фото)

Фланговий півзахисник суперника збірної України у групі Євро-2024 команди Румунії Овідіу Моруцан зазнав важкої травми у матчі за свій клуб «Анакарагюджю» і пропустить чемпіонат Європи з футболу, який пройде з 14 червня по 14 липня на стадіонах Німеччини, повідомляє prosport.ro.

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У півфінальному поєдинку Кубка Туреччини проти «Бешикташа» футболіст невдало приземлився та залишив поле на ношах. Діагноз лікарів невтішний — розрив ахіллового сухожилля і пів року поза футболом.

За іронією долі, Моруцан переніс операцію в одній із клінік столиці Туреччини у день свого 25-річчя, та приймав вітання у лікарняній палаті.

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«Останні кілька днів, напевно, були одними з найважчих, які я коли-небудь переживав, але я дуже вдячний усім, хто мене оточує, — написав Олімпіу Моруцан в Instagram. — Цього року я відзначаю свій день народження несподіваним чином, і найкращий подарунок, який я отримав, — це чудово проведена операція завдяки найкращій медичній команді. Моє фізичне здоров'я зараз хороше, але я знаю, що на мене чекає довге і важке відновлення, до якого я готовий. Дякую „Анкарагюджю“ за підтримку та тепло, яке мені надали у цей скрутний час! Також велике спасибі вболівальникам та друзям за добрі побажання!»

Зазначимо, що Олімпіу Моруцан зіграв за збірну Румунії у відбірному циклі Євро-2024 дев'ять матчів, віддавши чотири гольові передачі.

Нагадаємо, що румуни на чемпіонаті Європи зіграють в одній групі з Україною, Бельгією та Словаччиною.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що складено рейтинг зарплат тренерів команд-учасниць Євро-2024.

Фото frf. ro, ФК «Анкарагюджю»

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