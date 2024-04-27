У Раді збираються підвищити виплати однієї з категорій пільговиків: кому і коли

В Україні, де частини пенсіонерів можуть урізати пенсію на 50%, народні депутати зареєстрували законопроєкт № 11194, яким планується посилити соціальну допомогу українцям, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

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Законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» вносить низку покращень рівня соціального захисту цієї категорії. Згідно з документом, планується:

• відновити норми надання пільгового санаторно-курортного відпочинку,

• ліквідувати пільги, які прив'язані до доходів,

• повернути грошову допомогу тим, хто обмежив споживання місцевих продуктів та веде особисте підсобне господарство,

• збільшити доплати особам, які працюють на радіоактивно забруднених територіях,

• збільшити розмір компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю тих, хто внаслідок аварії на ЧАЕС отримав інвалідність,

• підвищити додаткову пенсію за шкоду здоров'ю,

• збільшити щомісячну компенсацію при втраті годувальника,

• підняти мінімальну пенсію для людей із інвалідністю.

Якщо законопроєкт «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» буде ухвалено, він почне діяти 1 липня 2024 року.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чи мають право пенсіонери, які проживають на території Чорнобильської зони відчуження, на доплати.

Фото: Pixabay

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