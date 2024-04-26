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Гроші

Частині пенсіонерів можуть урізати пенсію на 50%: кому це загрожує

11:25 26 квітня 2024
люди

Попри те, що деякі українські люди похилого віку, за певних умов, можуть збільшить свої пенсійні виплати, частина пенсіонерів може позбутися від 20% до 50% отримуваної суми грошей.

Про це нагадали у Міністерстві юстиції України.

Звичайно, річ не в тому, що держава захоче забрати у громадян гроші: йдеться про тих пенсіонерів, хто накопичив велику суму боргів, в тому числі і за комунальні послуги. І якщо постачальник таких послуг звернеться до суду, той може прийняти рішення про те, що людина повинна заплатити за послуги грошима з банківського рахунку або власним майном.

А в разі відсутності коштів на рахунках суд ухвалює рішення про відрахування на покриття боргу частини пенсійних виплат протягом певного періоду до повного погашення боргу.

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На покриття боргів законодавством передбачено такі відрахування з пенсійних виплат:

Не більше ніж 50% від розміру пенсії на:
- утримання членів сім’ї (аліменти);

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- відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ та організацій;

- відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку зі смертю потерпілого;

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- повернення переплачених сум заробітної плати у передбачених законом випадках.

Не більше ніж 20% від розміру пенсійних виплат за іншими видами стягнень.

Розмір відрахувань розраховується із суми, що залишається після утримання всіх податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Раніше ми розповідали, якому виду пенсійних виплат віддати перевагу та як перейти з одного виду пенсії на інший.

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