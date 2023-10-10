Чи мають право пенсіонери, які проживають на території Чорнобильської зони відчуження, на доплати: пояснюють юристи

Раніше «ФАКТИ» публікували роз’яснення юристів про те, що суд визнав незаконним регулювання пенсій «чорнобильців». Тепер юристи пояснюють дію порядку здійснення доплат та підвищень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, який регулює Закон України № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Починаючи з 17 липня 2018 року рішенням Конституційного суду України непрацюючим пенсіонерам, які проживають на території радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, відновлено право на отримання доплати у розмірі однієї, двох або трьох мінімальних заробітних плат.

«Розміри доплат різні:

зона безумовного (обов`язкового) відселення — три мінімальні заробітні плати.

зона гарантованого добровільного відселення — дві мінімальні заробітні плати.

зона посиленого радіоекологічного контролю — одна мінімальна заробітна плата".

Право на доплату має особа, яка

є пенсіонером,

проживає в одній із зон радіоактивного забруднення,

на даний час офіційно не працює,

у неї є відповідне посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС.

Для отримання вказаної доплати у пенсіонера має бути статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджується відповідним посвідченням.

Раніше «ФАКТИ» писали про п'ять причин, чому нараховані суми пенсійних виплат виявляються меншими, ніж мають бути.

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