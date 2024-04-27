Відома українська акторка повідомила про трагедію у сім'ї

Відома українська акторка та телеведуча Тала Калатай, яка нещодавно дала інтерв'ю «ФАКТАМ», повідомила про смерть батька в Instagram.

ВІДЕО ДНЯ

«Це вперше мене не радує дорога додому… Я не можу повірити, що ти пішов… Ні з того ні з сього, просто не прокинувся у свої 62 роки… Я була впевнена, що ти до мого сивого волосся бурмотітемеш, як всі все неправильно роблять… Розповідатимеш в тисячний раз свої смішні історії, які вже перетворились на легенди і ми реготатимемо до гикавки. Сидітимеш і споглядатимеш на онуків, задоволено посміхаючись… вони тільки нещодавно доїли смаколики, які ти їм завантажив із собою… а та оливкова олія ще стоїть… Коли ми поїхали, ти раптом сказав, що може і не побачимось вже… був насварений за таку маячню… Бо нічого, нічого не віщувало… Ти мав приїхати на пиво і таранку… Наші стосунки були непрості, але війна нас зблизила, вірніше, вона прибрала нашу зайву вередливість і ми могли довго теревеніти за „життя“… Чорт, ти просто не міг так взяти і заснути назавжди, не міг…» — написала вона.

Зазначимо, Тала Калатай у 2003 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Після закінчення навчання у 2003 році почала працювати у київському «Вільному театрі» та одночасно була ведучою на телеканалі «Тоніс». У 2004—2007 роках — ведуча передачі «Дивись!» на телеканалі «ТЕТ». В 2007 році — ведуча програми «Сніданок з 1+1». В 2008—2010 роках — ведуча програми «Янголи і демони» на телеканалі «Сіті». У 2010—2012 роках — вела програму «Легко бути жінкою» на «Першому національному».

Знімалася у фільмах «Леся+Рома», «Доярка з Хацапетівки», «Доярка з Хацапетівки 2: Виклик долі», «Єфросинія» та «Домашній арешт».

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в родині Наталки Денисенко також сталося горе.

РЕКЛАМА

544

Читайте нас у Facebook