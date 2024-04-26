В останню п'ятницю місяця, 26 квітня, представники багатьох знаків зодіаку ясно бачитимуть свої цілі на роботі і негайно приступлять до їх виконання, вважають астрологи.



Крім того, сьогодні багато людей відчують приливи енергії і рішучості. Водночас стосунки з колегами та знайомими вимагатимуть терпимості, тому головним завданням для багатьох стане пошук балансу між необхідністю та доброзичливістю, вважають знавці руху зірок.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

День розширення світогляду. Захочеться отримати нові враження. Комусь навіть вдасться кудись вирушити, наприклад, у відпустку, або в сусіднє місто. Від друзів можна чекати цікавих пропозицій. Якщо давно хотіли записатися на курси, у спортивний клуб, то це сприятливий день для цього.

Телець

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Чекайте змін у роботі. Найімовірніше, ви залишитеся ними задоволені. Під час спілкування з друзями, уважно слухайте, що вам говорять. Можливо, хтось спотворює зміст, бреше вам або намагається маніпулювати. Вільні Тельці можуть сумувати з приводу своєї самотності, це може терзати вас особливо сильно сьогодні.

Близнюки

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День підходить для обговорення ділових питань на роботі, зі своїми партнерами. Когось відправлять у відрядження. Хтось вирішить підвищувати кваліфікацію, щоб піднятися кар'єрними сходами. Поставтеся до робочих питань більш серйозно і ретельно перевіряйте все, щоб не наробити помилок.

Рак

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День може бути завантажений робочими та домашніми справами. Спокійно поставтеся до різних дрібних змін, як на роботі, так і вдома. Не найкращий день для зустрічей із друзями, відвідування громадських заходів. Може намітитися прогрес у спорті, ви відчуєте, що стали витривалішими. Слідкуйте за здоров'ям.

Лев

У роботі добре використовувати творчість або по-іншому підійти до вирішення ділових питань. Діти можуть вас потішити своєю поведінкою. Якщо є час, сходіть із ними в якесь розважальне місце. Добре сьогодні пройде романтичне побачення. Вас буде фізично притягувати людина.

Діва

Домашні питання будуть займати вас більше, ніж робочі. Хтось буде турбуватися про самопочуття близької людини. Хтось із людей, з якими ви контактуватимете сьогодні, може вам брехати або недоговорювати щось. Партнер може зробити якусь цікаву пропозицію, наприклад, кудись поїхати.

Терези

Може бути багато роботи з документами, обговорень важливих питань, сильніше занурення у вирішення поставлених перед вами завдань. Деякі будуть багато переміщатися містом. Хтось із рідних може наполегливо просити зустрітися з вами або поговорити. Сьогодні краще нікому не вірити на слово.

Скорпіон

Чекайте змін у фінансових питаннях. Сьогодні добре вкладати гроші, наприклад, покласти в банк під відсотки або придбати велику річ у будинок. Вільні Скорпіони можуть познайомитися з кимось цікавим. Вам буде приємно розмовляти з цією людиною. Партнер або хтось із оточення може тиснути на вас або намагатися маніпулювати.

Стрілець

26 квітня у вас вистачить енергії і сил, щоб закінчити багато важливих справ. Ви впевнено і наполегливо рухатиметеся вперед. У розмові ви зможете переконати опонента в правильності своїх ідей або точки зору. Удома буде досить доброзичлива, душевна атмосфера, що розташовує до відпочинку і розслаблення.

Козоріг

Сьогодні день роздумів, вони допоможуть вам ухвалити потрібне рішення з важливого питання. День сприяє усамітненню, захочеться побути на самоті. Самостійна робота або творчість кращі, ніж обговорення з колегами і партнерами робочих питань. Сприятливий день для спілкування з родичами, поїздок на короткі відстані, містом.

Водолій

Сьогодні ви будете витрачати свою енергію на вирішення грошових питань. Хтось розподілятиме бюджет на найближчий час, інші — шукатимуть додаткове джерело доходу. На когось очікують цікаві пропозиції з приводу заробітку. Хороший день для громадських заходів, зустрічей із друзями.

Риби

У Риб очікується вирішення важливих робочих питань. Можуть бути зміни, які торкнуться безпосередньо вас. Це гарний день для спілкування з батьками, людьми, які вищі за вас соціальними сходами, відвідування державних органів. Енергії у вас сьогодні багато, тому добре б зайнятися спортом, домашніми справами, фізичною працею.

Вечір перед вихідними варто присвятити прослуховуванню нової української музики. Але оскільки «ФАКТИ» вже писали про «гарячі» новинки від KOLA Klavdia Petrivna і Артема Пивоварова , то першою рекомендацією може стати пісня від солодкоголосих хлопців з гурту «Діти Фрістайла».

Вони продовжують видавати на гора хіти про нещасливе кохання і вирішили розповісти, як якась недобра жінка змогла заманити дорослого «хлопчика» у свої тенета. Ця тема, схоже, така ж вічна, як людські почуття.

Також продовжує дивувати улюблена в народі «Бджілка», яка раніше співала про те, що у неї почалася «ломка». А тепер, схоже, жінка попала в ситуацію, коли вона не може «не напитись».

Ще одну дивну історію кохання розповіла дівчина, у якої бойфренд ходить «на гульки», від чого лопаються подаровані ним кульки.

Ще більше здивував хлопець, пісня якого стала трендом у ТікТок: він зустрічається з дівчиною, яка просить його «покарай, і нікуди не пускай». Ще більше здивував хлопець, пісня якого стала трендом у ТікТок: він зустрічається з дівчиною, яка просить його «покарай, і нікуди не пускай».

Але його перевершив виконавець ТікТок, який почав відчувати симпатію до голої берези. Сподіваємось, що це, звичайно, лише жарт, і у хлопця доля складеться більш-менш щасливо.

І лише знайомий багатьом Джонич, брат Мирослава Кувалдіна, розповів про справжніх героїв наших днів — українських аграріїв. Виявляється, це настільки безстрашні люди, що при сигналі повітряної тривоги вони поспішають не у бомбосховище, а на поле, де йде битва за врожай. Але його порадам, звичайно, не варто слідувати: Джонич живе у благословенному Закарпатті, де повітряні тривоги оголошуються порівняно рідко. Жителям же інших областей слід беззастережно виконувати рекомендації місцевої влади, і мерщій спускатися до підвалу, а не вдавати з себе «героїв».

Такими були новинки від українських виконавців в останній день тижня. Сподіваємось, що музиканти та співаки продовжать радувати слухачів і в інші дні.

До речі, якщо людина потрапила до рейтингу щасливчиків за знаком зодіаку , то це не означає, що їй пощастило. Просто ця людина вміє долати труднощі, вчасно розпізнає можливості та адекватно реагує на будь-яку ситуацію.

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