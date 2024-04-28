Анжела Перл придбала новий будинок і розповіла, що обіцяє травень представникам різних знаків Зодіаку

Сьогодні, в останню неділю місяця багато людей, як обіцяє гороскоп, відчуватимуть гармонію та продуктивність у своєму житті.

Особливо змотивованою сьогодні почувається відома астрологиня Анжела Перл, адже днями вона купила новий будинок — на жаль, не у рідній Миколаївщині, а на своїй новій батьківщині, Австралії.

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При цьому пані Перл впевнена, що придбання житла відбулося завдяки тому, що вона виконувала вказівки небесних світил.

Також фахівчиня поділилася інформацією про те, що чекає представників різних знаків Зодіаку у травні, пише журнал з гороскопами.

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Овен

Для Овнів травень 2024 року стане місяцем придбань: можливі великі покупки — наприклад, автомобіля. Також збільшаться доходи, виникнуть робочі пропозиції від старих знайомих. Є можливість зльоту вашого блогу, також з'явиться можливість якоїсь іншої яскравої появи в медійному просторі. 1 травня Плутон розвертається в ретрорух, а це означає, що на вас чекають зміни по 11-му Дому — Дому друзів. Тобто ви перегляньте своє коло спілкування: якісь люди можуть з нього зникнути (або ви самі звідкись підете), а інші прийдуть. З 8 до 23 травня у вас стартує період прибутку. Та справа, яку ви почнете в молодик, виявиться успішною.

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Телець

Травень — це місяць Тельців, і він для вашого знаку зодіаку буде успішнішим, ніж квітень. 1 травня Плутон розпочинає ретроградний рух і буде у ньому до 11 жовтня. Ця планета стоїть у вас у 10-му Домі — Домі кар'єри, а це означає, що можлива зміна статусу, зміна професії, є ймовірність появи нового керівництва. Молодий місяць дасть вам енергію. Є можливість змін по першому Дому — Дому зовнішності та сприйняття людини іншими людьми: ви можете попрацювати над іміджем, зробити операції, пов'язані із зовнішністю. 21 травня Сонце входить до сектору грошей — прийдуть нові робочі пропозиції, прибуток. З 20 по 24 травня Венера та Юпітер будуть у вашому знаку, а це принесе подарунок долі. Наступні 12 місяців Юпітер буде розташований у вашому секторі грошей, а це подарує стабільність у фінансах.

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Близнюки

1 травня Плутон — планета подорожей, поїздок — входить у свою ретроградну фазу і перебуватиме у вас у дев'ятому Домі. Це обіцяє зміни, пов'язані з візами, видами на проживання, тобто з усім, що пов'язане з далекими країнами. Плутон також відповідає за роботу та за здоров'я. Можлива зміна роботи, зміна режиму. Молодий місяць принесе порятунок від чогось: наприклад, у вас вдасться поставити крапку у відносинах, роздати речі, очистити будинок від старої енергії. 16 травня Меркурій входить до 12-го Дому гороскопу, це принесе якесь повідомлення здалеку. 21 травня Сонце входить у ваш знак зодіаку — у вас ніби оновиться батарея, з'явиться багато енергії. Повний місяць (23 травня) буде у сьомому Домі гороскопу — це означає, що проясниться якась ситуація у відносинах з іншими людьми. Результат може бути зі знаком плюс, і зі знаком мінус.

Рак

Плутон на 20 років увійшов до вашого сектору фінансів, але 1 травня він стане ретроградним. А це означає перегляд усієї вашої фінансової структури життя — інвестицій, джерел доходу, кредитів. 8 травня — молодик у вашому 11-му Домі гороскопу. Він принесе результати діяльності, розпочатої раніше. Можливі нові знайомства, входження до нових команд. З 16 травня чекайте на збільшення кількості спілкування, новин, пов'язаних з дитиною (незалежно від її віку), а також підписання договорів та різних паперів. Є ймовірність того, що відкриється якась таємниця. Наприкінці місяця Венера увійде до 12-го Дому, а це обіцяє поїздки з коханою людиною, хороші новини від людини, про яку ви давно не чули. Є можливість отримання спадщини.

Лев

Ретроградний Плутон з 1 травня змусить вас переглянути ваші особисті взаємини — або у сім'ї, або на роботі. Можуть бути переписані контракти, нові люди увійдуть у життя, а дехто може й піти з оточення. Молодий місяць 8 травня дасть нові ідеї, шляхи реалізації, можливе навіть отримання офіційних нагород. 21 травня Сонце входить до 11-го Дому, а це символ результатів — ви отримаєте плоди дій, вчинених раніше.

Діва

У гороскопі на травень 2024 року у Дев Плутон (планета трансформації) знаходиться у шостому Домі — у секторі режиму, харчування, здоров'я та роботи. Ретроградність Плутона принесе із собою зміни в режимі харчування, піклування про своє здоров'я. Можливо, доведеться поміняти команду у бізнесі, в якому ви задіяні. 8 травня — молодик у дев'ятому Будинку гороскопу. А це означає будь-які зміни, пов'язані з іншими країнами, іноземними мовами: ймовірні поїздки можуть прийти вести з-за кордону, є можливість початку роману з людиною іншої релігії чи національності. З 21 травня ви почнете ставити собі нові цілі, можливо, навіть отримаєте нову посаду або завагітнієте.

Терези

У травні немає затемнень і ретроградного руху Меркурія, як у квітні, тому все складатиметься вдаліше, ніж попереднього місяця. Плутон у вашому гороскопі відповідає за фінанси, а він із 1 травня стане ретроградним і залишиться таким до 11 жовтня. Цей факт несе можливість зміни джерела доходу, зміни посади, розбудови фінансових потоків. Можливо, доведеться розрахуватися із кредитами, взятими раніше. Також можливо повернення старих клієнтів, може статися перехід на стару роботу. 8 травня молодик опиниться у вашому Будинку грошей. Воно несе щось нове, причому пов'язане не тільки з вашими, але і з чужими грошима: є ймовірність отримання доходів спільно з чоловіком, може прийти новина про спадщину, податки, страховку. З 16 травня можливі справи, пов'язані із оформленням документів. 21 травня Сонце входить у ваш дев'ятий Дім. Це обіцяє зв'язок із кимось із іншої країни чи цікаві можливості навчання. З 23 травня можливі короткострокові поїздки. З 20 по 24 травня Венера та Юпітер опиняться у вашому восьмому Будинку, що принесе отримання прибутку. Це чудова комбінація, яка несе щастя для вас саме у тому, що стосується грошей.

Скорпіон

Плутон — управитель знаку зодіаку Скорпіон, а ця планета на п'ять із половиною місяців буде ретроградною. Це означає, що ви зробите крок назад у своєму житті на ті самі п'ять із половиною місяців. Можлива зміна житла та перегляд життєвих планів. Четвертий Дім — Дім житла, і його можуть торкнутися зміни. Ви можете як змінити квартиру самі, так і навпаки, когось взяти жити до себе, наприклад, маму. Після молодика 8 травня можлива нова колаборація, нове ділове партнерство, здобуття важливої новини. 21 травня Сонце входить до восьмого Дому, який пов'язаний із чужими грошима — наприклад, державними. У цей період можливі різні варіанти розвитку подій у зв'язку з грошима: надійдуть листи про податки, страховки. 23 травня пройде повний місяць у вашому другому Домі грошей і цінностей — це говорить про все, що пов'язане з вашими особистими, заробленими грошима. У цей час висвітиться якась нова інформація про ваше джерело грошей. 20−24 травня — чудові дати для укладення шлюбу. 24 травня Венера входить у восьмий гороскоп, а це означає, що ймовірні несподівані грошові придбання.

Стрілець

Плутон розпочне ретроградний рух у вашому третьому Будинку гороскопу з 1 травня. Це обіцяє повернення в життя людей з минулого, а можливо, ви поїдете туди, де раніше жили, або повернетеся на стару роботу. Загалом, ця планета повертатиме вас у минуле будь-якими способами. 16 травня Меркурій увійде до 16-го Дому: він принесе спілкування про бізнес, роботу, підписання документів, вирішення різних ділових питань. 21 травня Сонце увійде до сьомого Дому, що обіцяє зміни у спілкуванні з авторитетними фігурами. Повний місяць пройде в знаку Стрільця, і найсильніше його відчують ті, хто народився з 23 по 25 листопада. Можливо, ви зміните колір волосся, прізвище, виступите на сцені. Кінець травня сприятливий для побачень чи примирення з кимось.

Козоріг

Час з 1 травня по 11 жовтня стане добрим періодом для того, щоб переглянути витрати. У ці місяці Плутон увійде до ретроградного руху і впливатиме на ваші фінанси. Можливий прихід новин по п'ятому Будинку — Будинку дітей та свят. Можливо, ви організуєте свято чи день народження, отримаєте цікаву інформацію про ваших дітей. Є ймовірність початку своєї справи та відкриття нових талантів. Молодик 8 травня може принести новий роман. 21 травня Сонце входить до шостого Будинку — Будинку роботи. Можуть надійти пропозиції про нову роботу або ви візьмете когось на роботу. Наприкінці травня доцільно пройти обстеження у лікаря.



Водолій

Люди, що народилися 20−22 січня, сильніше за інших відчують розворот Плутона в ретроградність, який відбудеться 1 травня. У Водоліїв Плутон відповідає за кар'єру, тому може змінюватись ваш статус, зміняться цілі. Є можливість зміни професії. Молодий місяць 8 травня може дати зміни в сім'ї та житлі: переїзд до нової квартири і навіть до нової країни, отримання віз. 21 травня Сонце входить у п'ятий Дім гороскопу, це сектор кохання та радості — отже, можливо, прийде новосілля. Далі можливий перегляд відносин із друзями та кола спілкування загалом. Венера та Юпітер у п'ятому Будинку принесуть вас багато радості, починаючи з 26 травня. Відбудеться якась важлива та прекрасна подія.

Риби

Ретроградний рух Плутона з 1 травня та його перебування у вашому 12-му Домі — Домі минулого — можуть принести зустрічі з людьми з минулого, розкрити таємниці. Використовуйте цей час для очищення організму та простору для нової енергії. Період підходить для занурення — медитацій, ретритів. 8 травня молодик станеться у третьому Домі гороскопу — це приведе до вас нових знайомих, які додадуть щось важливе у ваше життя (сусідів, колег тощо). Можливі новини про сестру чи брата. 16 травня Меркурій також увійде до третього дому — це пов'язано з діловими новинами, підписанням документів. 23 травня повний Місяць опиниться в десятому Домі гороскопу — повний місяць висвітить ваші цілі в кар'єрі. Можливо, ви вирішите піти з роботи або змінити статус.

А оскільки до кінця квітня ще є кілька днів, варто згадати, що у декого зі знаків зодіаку саме в цей період є шанс докорінно змінити своє життя.

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