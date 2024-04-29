Конкретики щодо Patriot поки немає: про що заявив Зеленський після зустрічі з генсеком НАТО у Києві

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 29 квітня приїхав до України з робочим візитом та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Суспільне.

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Під час пресконференції після перемовин Зеленський зазначив, що це вже третій візит Столтенберга до України за час повномасштабної війни.

«Загалом, сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли рівня відносин найбільшого за увесь час нашої незалежності, але не найбільшого з можливих», — наголосив президент.

Як наголосив глава держави, очевидно, що Україна буде в НАТО, бо «вже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України та гарантуванні такої безпеки».

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«Саме Україну, наших людей, наш потенціал росія прагне зробити своїм плацдармом для подальшої дестабілізації європейського та євроатлантичного простору. І тому саме тут у захисті України відповідь на питання про надійну й довготривалу спільну безпеку», — заявив Зеленський.

Президент розповів, що України вже працює з членами НАТО сам на сам заради спільної сили, а також у багатосторонніх форматах.

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«Зокрема, вже довів свою ефективність формат „Рамштайну“, взаємодія з-понад 50 партнерів заради забезпечення українських воїнів. Працює також наша Рада Україна-НАТО, відбуваються засідання і дієві дискусії», — продовжив глава держави.

«Я наполегливо працюю над тим, щоб Україна стала членом Альянсу, але нам потрібен консенсус. Я не очікую, що ми досягнемо його до саміту в липні», — повідомив Єнс Столтенберг.

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Також президент Зеленський під час зустрічі з Єнсом Столтенбергом розповів про додаткові системи Patriot від партнерів.

«Поки немає конкретики», — заявив він і додав, що як тільки ЗРК будуть в Україні, то це буде відчутно. Щодо кількості ракет до систем ППО та військової допомоги, то тут є «очікуваний позитив»: країна все буде отримувати без пауз.

Крім того, президент України пояснив, від чого залежить перехоплення ініціативи та розгортання контрнаступу ЗСУ, передає УНІАН.

«Стабілізація на фронті, потужність нашої армії, перехоплення ініціативи, розгортання контрнаступальних дій — все це залежить від трьох головних пунктів», — наголосив Зеленський.

Зокрема, перший пункт — це схвалена міжнародними партнерами фінансова допомога та позитивні рішення урядів цих країн, у тому числі США щодо допомоги з безпеки. Другий пункт — це своєчасне постачання зброї для своєчасної підтримки української армії.

«Сьогодні позитиву у цьому пункті я поки не бачу. Поставки є. Вони потроху пішли. Треба цей процес прискорити», — наголосив президент. Третій пункт стосується того, що конкретно із обіцяної допомоги доїде до України.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Палата представників США схвалила багатостраждальний законопроєкт про допомогу Україні.

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