«Разом пили пиво»: нові подробиці вбивства українських військових у Німеччині

Смерть двох українських військових, які перебували у Німеччині на реабілітації після поранення, сколихнула курортне баварське містечко Мурнау, пише Deutsche Welle.

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Місце ймовірного вбивства — маленький сквер поряд з торговельним центром. «Це місце, де люди зустрічаються і п'ють пиво», — наводить слова речника поліції видання Spiegel Online.

Цю інформацію підтвердила й одна з місцевих мешканок.

«Днями я була там на закупах. У цьому місці стояли 6−7 чоловіків з пляшками пива та іншого алкоголю у руках. Схопила себе на думці — який же асоціальний вигляд все це має. Там прохід дорогою з магазинів, але я боялася там ходити», — зізналася жінка.

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У вбивстві українців підозрюють 57-річного місцевого мешканця, який, за даними поліції, є громадянином росії. Поліція затримала його за адресою реєстрації неподалік від місця вбивства.

«Коли він прийшов додому (після вбивства. — Авт.), він, як завжди, був п'яний. (…) Але він був у гарному гуморі. Коли за ним прийшла поліція, він навіть сміявся», — розповіла сусідка затриманого виданню Tag24. За словами жінки, ім'я якої не вказується, вона бачила сусіда «частіше п'яним, ніж тверезим».

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Інша сусідка називає росіянина агресивним. «Щомісяця першого числа, коли приходять гроші, він піднімав келих по повній. Гучно слухав музику і лаявся на перехожих через вікно», — наводить слова жінки Tag24. Місце проживання підозрюваного згадується журналістами видання як соціально неблагополучне. Видання Frankfurter Rundschau, своєю чергою, з посиланням на поліцію пише, що підозрюваний раніше вже мав проблеми з законом.

Водночас ставленню підозрюваного у вбивстві росіянина до війни росії проти України у жодному з репортажів з Мурнау увага не приділяється. Серед численних дописів українців у соцмережах чимало тверджень про те, що росіянин є прибічником розв'язаної росією війни проти України і діяв під впливом пропаганди. Однак схоже, що цей мотив наразі не розглядається слідчими як основний.

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Тим не менше, у понеділок, 29 квітня 2024 Генеральна прокуратура Мюнхена підтвердила у коментарі повідомлення Spiegel Online про те, Баварське центральне управління з боротьби з екстремізмом і тероризмом долучилося до розслідування вбивства українців у Мурнау. У прокуратурі, відповідаючи на запитання, уточнили, що поки не мають конкретної інформації про мотиви підозрюваного у вбивстві і його погляди щодо війни росії проти України. Однак політичні мотиви у даному випадку «не можна виключати», тому й підключилися відповідні відомства, зазначив речник прокуратури.

Щонайменше один місцевий мешканець заявив в інтерв'ю телерадіокомпанії Bayerischer Rundfunk (BR), що бачив, як незадовго до вбивства українці пили пиво з росіянином.

«Один з них мешкав тут поряд. Двоє українців товаришували з ним, сиділи тут, пили пиво», — сказав свідок у телесюжеті, вказуючи на місце вбивства. BR з посиланням на співрозмовників у поліції повідомляє про наявні свідчення очевидців про те, що між нападником і жертвами розгорілася суперечка.

Вже у неділю, не чекаючи результатів розслідування, міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн (Joachim Herrmann) висловив припущення про те, що не політика, а алкоголь був основним чинником у вчиненні злочину.

«Є свідчення очевидців, які бачили цих трьох чоловіків на цьому місці разом. Є інформація про те, що всі учасники подій були під впливом значної кількості алкоголю. Все це треба з'ясувати», — зазначив Геррманн.

За його словами, поки у слідчих немає переконливих доказів того, що вбивство мало політичний мотив.

Як писали «ФАКТИ», у лютому стало відомо про жорстоке вбивство в Польщі 38-річної українки.

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