Антициклон дозволить українцям насолоджуватись погодою весь тиждень, але на Великдень дощитиме

В Україні цього тижня після похолодання очікується помірно тепла погода, місцями з короткочасними дощами та незначним похолоданням у вихідні. Так вважає відомий метеоролог кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

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«Обширний та малорухливий антициклон „Rainer“ визначатиме погодні умови на більшій частині території України у першу половину тижня. Прогнозується малохмарна та комфортна погода, проте ночі очікуються прохолодними. А от крайній південний схід країни та Крим будуть перебувати під владою атмосферного фронту, тому тут час від часу пройдуть дощі, окремими днями на тлі поривчастого північно-східного вітру. З 5 травня на нас пошириться холодніша повітряна маса з Баренцевого моря, тому температурне тло в Україні знизиться на 5 — 7 °C, а в нічні та ранкові години у північних областях, а також у Поліссі можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі», — написав він.

У понеділок, 29 квітня, у східних областях місцями пройдуть дощі, на решті країни без опадів. Вітер північно-східний, у західній частині південно-східний, 7−12 м/с, удень місцями пориви, 15−17 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +17…+22°С.

У вівторок, 30 квітня, в Україні малохмарно, без опадів, лише у Криму та на крайньому південному сході очікуються дощі. Вітер північно-східний, у західній частині південно-східний, 7−12 м/с, удень місцями пориви, 15−17 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, удень +18…+23°С.

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У середу, 1 травня, у Приазов'ї, Криму та Одеській області очікується дощова погода; на решті України без опадів. Вітер східної чверті, 5 — 10 м/с, у південній половині місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +19…+24°С.

У четвер, 2 травня, дощова та хмарна погода утримається у південній частині країни, вдень також короткочасні дощі пройдуть на Півночі Лівобережжя, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, днем +20…+25 °С, на півдні +14…+19 °С.

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У п'ятницю, 3 травня, у центральних та південних областях пройдуть дощі, удень місцями грози. На решті території України без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +19…+24°С.

У суботу, 4 травня, у більшості областей України очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Вітер північний, 3−8 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +18…+23°С.

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У неділю, 5 травня, у центральних, південних та східних областях очікуються короткочасні дощі, окремі грози.

У північних та західних регіонах без істотних опадів. Вітер північної чверті, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, у північних областях місцями заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0…-3 °С; днем +13…+18 °С, на Закарпатті та півдні Одеської області до +22 °С.

Як писали «ФАКТИ», раніше народний синоптик Володимир Деркач стверджував, що третя декада квітня продовжить перехід до вищих температур. Хоча на початку десятиденки опади знову зіпсують загальну картину.

Фото: pixabay.com

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