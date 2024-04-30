Ворожі війська просунулися на схід від Красногорівки: яка ситуація на фронті

Ситуація на фронті продовжує загострюватись. Вчора, 29 квітня, російським окупантам вдалося просунутися на схід від Красногорівки.

На більшості напрямків відбувалися позиційні бойові дії без зміни лінії фронту, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ВІДЕО ДНЯ

Схід України. Напрямок № 1 — Луганська область

Минулої доби російські війська продовжували наступ на лінії Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту немає.

Позиційні бої тривали:

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- на північний захід від Сватового поблизу Берестового та Стельмахівки;

- на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Копанки, Новосергіївки, Макіївки, Невського;

- на захід від Кремінної біля Тернів і на південь від Зарічного;

- на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу;

- на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Пов’язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що російські війська продовжили наступальні операції на Макіївку та закріпилися на східній околиці населеного пункту, але за даними ISW, поки що не має візуального підтвердження цього.

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Напрямок № 2 — Донецька область

На Сіверському напрямку на північний схід від Бахмута тривали позиційні бойові дії, підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

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Позиційні бої тривали:

- на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського;

- на південний схід від Сіверська біля Виїмки;

- на південь від Сіверська біля Роздолівки.



Біля Часового Яру також тривали бої, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 квітня, показують, що українські сили нещодавно відбили механізовану атаку взводу російської армії на північ від Кліщіївки.

Бої тривали:

- поблизу Григорівки;

- біля Нового мікрорайону (східний Часів Яр);

- біля Іванівського;

- поблизу Кліщіївки та Андріївки;

- біля Південного та Нью-Йорка.

Заступник командира українського підрозділу, який діяв поблизу Часового Яру, заявив, що українські та російські сили контролюють приблизно по 50% Іванівського й атакують населений пункт почергово. За його словами, російські сили зацікавлені в тому, щоб взяти Іванівське, яке розташоване в географічній низині, щоб просунутися до Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня, показують, що російські війська просунулися на схід від Красногорівки (на захід від Донецька). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня, вказують на те, що російські сили просунулися у межах Красногорівки.

Російський мілблогер стверджував, що російські сили також просунулися поблизу Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), але ISW не знайшов візуального підтвердження цього твердження.

Бої тривали на захід від Донецька поблизу Георгіївки і Красногорівки та на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки.

Тривали позиційні бойові дії на ділянці кордону Донецької і Запорізької областей, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Позиційні бої тривали:

- на північний схід від Вугледара біля Водяного;

- на південний схід від Великої Новосілки біля Новодарівки;

- на південь від Великої Новосілки біля Урожайного та Старомайорського.

Російський мілблогер стверджував, що окупанти просунулися поблизу Микільського (на південний схід від Вугледара), до 200 метрів біля Урожайного та до 700 метрів біля Старомайорського, але ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

Південні області України

На заході Запорізької області в районі Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного) тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінилася.

Тривали позиційні бої на східній (лівобережній) Херсонщині в районі Кринок, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

У вчорашньому звіті ISW йдеться про те, що російські сили не досягли відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйова, Бердичів та Семенівки після виведення українських сил з тактичних позицій у цьому районі. На думку експертів, це говорить про те, що ЗСУ зберігають можливості уповільнювати просування війська рф.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, 29 квітня на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Втрати росіян склали:

Як повідомляли «ФАКТИ», 29 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Били «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною. Чотирри людини загинули, 17 отримали осколкові поранення. Також є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

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