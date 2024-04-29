В Одесі після обстрілу горить «Замок Ківалова», є жертви (відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 29 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одесі ракетою «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною, є жертви та поранені. Також є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури, повідомляє Telegram-канал «Одесса INFO».

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Повідомляють, що після вибухів сталось сильне займання у палаці студентів «Одеської юридичної академії», відомої в народі як «замок Ківалова» або як «замок Гаррі Поттера». Його побудував колишній нардеп від Партії регіонів Сергій Ківалов.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака. Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Як писали «ФАКТИ», під час обстрілу 27 квітня було пошкоджено чотири ТЕС, у Харкові постраждала психіатрична лікарня.

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