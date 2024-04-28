ЗСУ відійшли від трьох населених пунктів в Донецькій області: Сирський розповів про ситуацію на фронті

Ситуація на фронті, зокрема у Донецькій області, залишається дуже складною. Українські військові відійшли західніше населених пунктів Бердичі, Семенівка та Новомихайлівка в Донецькій області.

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Це було зроблено для збереження життів особового складу, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, російські війська намагаються силами до чотирьох бригад розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки. Їхня мета — пробитися до Покровська та Курахового у Донецькій області.

«Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки», — повідомив він.

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Сирський наголосив, що хоч на цих напрямках росіяни досягли певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не змогли.

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«Українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність», — додав головком.

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Зазначимо, що після того, як росіяни на початку цього року захопили залишки від Авдіївки, вони продовжили просування вперед, тиснучи на українських військових артилерію та авіацією.

Як розповідав речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин, росіяни цілодобово штурмують українські позиції на Авдіївському напрямку.

Наразі найгарячіші бої, зокрема, йдуть за село Очеретине. За інформацією Волошина, російська армія намагається прорвати оборону українських захисників чотирма бригадами. ЗСУ зі свого боку залучають до оборони сили та засоби з резерву

Нагадаємо, військовий економіст Маркус М. Кьопп вважає, що в цій війні росія не має жодних шансів проти промислового потенціалу Заходу в довгостроковій перспективі. Він зазначає, що темпи виробництва рф не встигають за темпами виснаження. росія дійде до тієї межі, коли вона перестане бути військовоздатною. У цій війні, як й у Другій світовій, хто має більший промисловий потенціал у довгостроковій перспективі й може протриматися довше, той і перемагає.

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