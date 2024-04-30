Авіакомпанія постійно приймає 101-річну жінку за дитину: що відбувається

Нещодавно «ФАКТИ» писали, що Марія Браньяс Морера — найстаріша жінка у світі у віці 116 років, погодилася допомогти іспанським вченим, які досліджують феномен довгожительства. А ось досить кумедний випадок, свідком якого став репортер ВВС. Бабусю на им’я Патриція постійно приймають за дитину через збій в системі бронювання квитків. Проблема виникає через те, що системи American Airlines, очевидно, не можуть зрозуміти, що жінка народилася в 1922 році, а не в 2022 році. Над останнім випадком плутанини поважна пані та екіпаж змогли посміятися.

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«Це було смішно, вони думали, що я маленька дитина, а я стара жінка!» — сказала Патриція.

Але столітня жінка каже, що хотіла б, щоб збій було виправлено, оскільки він створював у неї деякі проблеми в минулому. Наприклад, одного разу співробітники аеропорту не підготували транспорт для неї в терміналі, оскільки вони чекали дитину, яку можна було нести.

Збій стався, коли Патриція летіла з Чикаго у місто у штаті Мічиган рейсом, на якому також був репортер BBC. Патриція летіла з дочкою Кріс.

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«Моя дочка забронювала квиток онлайн, і комп’ютер в аеропорту подумав, що дата мого народження — 2022 рік, а не 1922 рік, — сказала вона. — Те ж саме було минулого року, і вони теж чекали дитину, а не мене».

Місце для Патриції було заброньовано як дорослий квиток. Але, здається, комп’ютерна система аеропорту не в змозі обробити дату народження настільки далеко в минулому, тому за замовчуванням вона встановила не 1922, а 2022 рік.

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Колишня медсестра, яка щороку літає, щоб побачитися з родиною та втекти від холодних зим, каже, що в обох випадках персонал American Airlines був добрим і готовим допомогти, незважаючи на плутанину. Але столітня жінка хотіла б, щоб це виправили. Під час попереднього рейсу Патриція та її дочка чекали всередині літака після того, як інші пасажири вийшли, оскільки персонал аеропорту не організував для неї інвалідний візок.

«Я б хотіла, щоб вони полагодили комп’ютер, оскільки моїй бідолашній доньці довелося нести весь наш багаж і одяг майже милю від одних воріт до інших», — сказала вона.

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Патриція подорожувала сама до 97 років, але тепер їй потрібна допомога родини. «Зараз у мене проблеми із зором, тому я не хочу літати сама», — сказала вона.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у віці 127 років померла найстаріша людина у світі — Жозе Пауліну Гомеш.

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