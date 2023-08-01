У віці 127 років померла найстаріша людина у світі

У Бразилії, де живе Зіад Фазах, який знає 59 мов, померла найстаріша людина у світі. Жозе Пауліну Гомешу було 127 років. У всякому разі, так стверджують його найближчі родичі. Він ймовірно народився 4 серпня 1895 року. Помер Гомеш 28 липня у своєму будинку в штаті Мінас-Жерайс, залишивши після себе сімох дітей, 25 онуків, 42 правнуків і 11 праправнуків.

Згідно із записами в місцевих архівах, Жозе народився до смерті британської королеви Вікторії, першого польоту братів Райт і відкриття рентгенівських променів.

Юрисконсульт Вілліан Жозе Родрігес де Соуза, який має виписати свідоцтво про смерть, перебуває в скруті. Він упевнений, що Гомеш народився до 1900 року. Однак вказати точний вік покійного не може.

Є один документ, який дає уявлення, коли з'явився на світ довгожитель. Це свідоцтво про шлюб. Гомеш одружився 1917 року у віці 22 років, йдеться в ньому.

На тому, що Жозе є рекордсменом, наполягають його родичі. Вони хочуть звернутися до Книги рекордів Гіннесса, щоб офіційно зафіксувати досягнення Гомеша. Наразі найстарішою довгожителькою вважається іспанка Марія Браньяс Морера, якій 115 років.

Внучка Жозе Еліан Феррейра впевнена, що дідусь називав свій вік правильно. «Поруч із нами живе жінка, якій 98 років. Вона каже, що знала дідуся, коли була ще маленькою дівчинкою, а він уже був юнаком», — каже Еліан.

Жозе любив їздити верхи

За словами онуки, Гомеш був «дуже простою, дуже скромною людиною». «Його унікальність була в тому, що він не любив нічого промислового, тільки речі, зроблені в селі, натуральні. Він вирощував курчат, свиней… Уся його їжа була звідси. Він сам усе вирощував або купував у сусідів», — стверджує Феррейра.

Вона також каже, що дідусь «завжди любив трохи випити». Чарка або дві вина за вечерею були обов'язковими.

І ще він любив їздити верхи. Перестав кататися на конях тільки чотири роки тому.

Останній місяць Гомеш почувався погано, здебільшого лежав і розповідав правнукам історії зі свого довгого життя. Лікар сказав, що причиною смерті старого стала поліорганна недостатність.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Ірані не стало найбруднішої людини у світі, яка помилася вперше за 67 років і померла.

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