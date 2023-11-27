Вчені вивчають найстарішу людину світу, щоб розкрити секрет довгого життя

Марія Браньяс Морера — найстаріша жінка у світі у віці 116 років, погодилася допомогти іспанським вченим. Вона народилася в Сан-Франциско в 1907 році, але повернулася до Іспанії, коли їй було вісім років, і оселилася в Каталонії, пише The Independent. Нагадаємо, що пані Браньяс стала світовою рекордсменкою після смерті 127-річного Жозе Пауліну Гомеша.

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Пані Браньяс, відома своїм послідовникам у Х, як «Супер Каталонська Бабуся», з тих пір живе в цьому регіоні і останні 22 роки проживає в одному і тому ж будинку для людей похилого віку «Резиденція Санта-Марія-дель-Тура», згідно з Книгою рекордів Гіннеса. Зараз світова рекордсменка погодилася пройти наукове тестування, яке, як сподіваються дослідники, поглибить їхнє розуміння деяких хвороб, пов'язаних зі старістю, таких як серцево-судинні захворювання.

Незважаючи на свій вік, бабуся не має жодних ускладнень зі здоров'ям, окрім проблем зі слухом та рухливістю, і досі має чудову пам'ять.

«У неї абсолютно ясна голова, — сказав науковець Манель Естеллер в інтерв'ю іспанському телеканалу ABC. — Вона пам'ятає з вражаючою ясністю епізоди з її життя, коли їй було всього чотири роки, і у неї немає жодних серцево-судинних захворювань, поширених серед людей похилого віку».

Пан Естеллер, відомий іспанський вчений, що спеціалізується на генетиці та її впливі на стан здоров'я, нещодавно зустрівся з пані Браньяс і зацікавився, як її генетичний склад може вплинути на старіння.

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Після тривалої розмови з бабусею, вчений вважає, що в її довголітті все не так просто, як здається на перший погляд.

У цієї видатної жінки було нелегке життя: вона пережила землетрус, коли перебувала в США, велику пожежу, обидві світові війни, громадянську війну в Іспанії, пандемію іспанського грипу, а нещодавно, у 2020 році, пережила COVID-19. Вона втратила батька, коли була дуже молодою, коли сім'я пливла на кораблі зі США до Іспанії, він помер від туберкульозу легенів. На додаток до втрати батька, вона зазнала постійної втрати слуху на одне вухо на борту корабля після падіння під час гри з братами.

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Незважаючи на різні пандемії, війни та втрату сім'ї, які вона пережила, її довголіття змусило вчених замислитися над тим, у чому може полягати її секрет.

«Ми знаємо хронологічний вік Марії — 116 років, але ми повинні визначити її біологічний вік», — сказав Манель Естеллер в інтерв'ю ABC, вважаючи, що вона набагато молодша фізично.

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Вчений взяв у бабусі біологічні зразки слини, крові та сечі, які вважаються найдовше живучими біологічними зразками і мають велику наукову цінність. Зразки будуть порівнюватися зі зразками середньої дочки 116-річної жінки, якій 79 років.

Марію Браньяс часто запитують, в чому секрет її довгого життя, і вона використовує свій акаунт X, щоб публікувати поради для інших.

Вона пояснює своє довголіття «порядком, спокоєм, добрим зв'язком з родиною та друзями, контактом з природою, емоційною стабільністю, відсутністю турбот, жалю, великою кількістю позитиву та триманням подалі від токсичних людей».

Однак вона також вважає, що їй неабияк пощастило.

«Очевидно, що тут є генетична складова, адже в її родині є кілька людей, яким понад 90 років».

Рідкісні біологічні зразки оцінять її гени, що сприятиме дослідженню ліків, які можуть допомогти при захворюваннях, пов'язаних з віком та раком.

Раніше «ФАКТИ» писали, що розкрито секрет довгого та здорового життя — вся справа у відносинах.

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